ABD'den PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

Jeffrey, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunda yapılan “Suriye’de Çözüm Arayışı: Trump Yönetimi’nin Stratejisi” başlıklı oturumda konuştu.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge görüşmeleri konusunda Türkiye ile henüz anlaşma sağlanamadığını belirten Jeffrey, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Jeffrey, "Başkan (Trump), SDG'nin çoğu unsuru ve PKK arasında siyasi bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve Türklerin de yakından gözleyeceği bir plan. Türklerle ve SDG ile görüşüyoruz ama henüz bir anlaşmaya varabilmiş değiliz.” dedi.

Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak tanımladığı Türkiye'nin yüzleştiği tehditlerin hala devam ettiğini belirten Jeffrey, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda ya da başka bir bölgesinde saldırı pozisyonuna geçmesi halinde "ikinci bir Kandil Dağı durumunun" yaşanacağını vurguladı.

"TÜRKİYE İDLİB'DEKİ POZİSYONUNU GÜÇLENDİRDİ"

Jeffrey, Rusya, İran ve Esed rejiminin Suriye'deki faaliyetlerine ve Türkiye'nin bu durumdaki tepkisine yönelik bir soruya şu karşılığı verdi: