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ABD'den PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2019 01:38 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Kongrede katıldığı oturumda, "Başkan (Donald Trump), SDG’nin çoğu unsuru ve PKK arasındaki siyasi bağın farkında. Türkler ve yerel ortaklarımızla güvenli bölge oluşturulması için çalışıyoruz." dedi. Jeffrey, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda ya da başka bir bölgesinde saldırı pozisyonuna geçmesi halinde "ikinci bir Kandil Dağı durumunun" yaşanacağını vurguladı.

ABD'den PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

Jeffrey, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunda yapılan “Suriye’de Çözüm Arayışı: Trump Yönetimi’nin Stratejisi” başlıklı oturumda konuştu.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge görüşmeleri konusunda Türkiye ile henüz anlaşma sağlanamadığını belirten Jeffrey, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Jeffrey, "Başkan (Trump), SDG'nin çoğu unsuru ve PKK arasında siyasi bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve Türklerin de yakından gözleyeceği bir plan. Türklerle ve SDG ile görüşüyoruz ama henüz bir anlaşmaya varabilmiş değiliz.” dedi.

Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak tanımladığı Türkiye'nin yüzleştiği tehditlerin hala devam ettiğini belirten Jeffrey, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda ya da başka bir bölgesinde saldırı pozisyonuna geçmesi halinde "ikinci bir Kandil Dağı durumunun" yaşanacağını vurguladı.

"TÜRKİYE İDLİB'DEKİ POZİSYONUNU GÜÇLENDİRDİ"

Jeffrey, Rusya, İran ve Esed rejiminin Suriye'deki faaliyetlerine ve Türkiye'nin bu durumdaki tepkisine yönelik bir soruya şu karşılığı verdi:

"Türkiye, Esed rejimine karşı ülkedeki iç savaşa dayanan güçlü bir düşmanlık beslerken, geleneksel olarak da İran ile Ortadoğu’da rekabet içinde. Ayrıca Türkiye genel anlamda Rusya’nın kendisine yönelik hamlelerinden de memnun değil. Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri varlığının yanı sıra, bizimle kuzeydoğuda güvenli bölge oluşturulması ve Rusya ile yaptığı genel müzakereler yoluyla bu konularla baş ediyor."

İdlib'deki duruma da değinen Jeffrey, Türkiye'nin rejim güçleri tarafından ara ara saldırıya uğramasına ve Rusya’nın Türkiye üzerinde rejim karşıtı gruplar konusunda baskıyı arttırmasına rağmen, İdlib’de asker bulundurmak suretiyle bölgedeki pozisyonlarını güçlendirdiğini ve Rus ve Esed rejimine karşı durduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE İLE İRTİBATTAYIZ"

Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleştirilen Astana sürecine ilişkin bir soruya da cevap veren Jeffrey, Türkiye'nin Suriye konusunda ABD ile genel anlamda hemfikir olduğunu bildirdi.

Jeffrey, Ankara ve Washington'un yakın irtibat halinde olduğunu kaydederek, "Türkiye genel olarak Suriye hükümetinin davranışını değiştirmeye çalışıyor. Burada da hemfikiriz. Genel olarak koordineli hareket ediyoruz. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok sayıda telefon görüşmesi yaptı. Bakan Pompeo’ya Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile görüştüğünde ben de eşlik etmiştim. Hem Dışişleri hem de benim seviyemde Türk mevkidaşlarımızla neredeyse her ay irtibat halindeyiz.” ifadelerini kullandı. (AA)


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