HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD'den Putin'e Ukrayna yanıtı! "Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı"

ABD'den Putin'e Ukrayna yanıtı! "Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı"

24.12.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve müttefiklerinin Rusya-Ukrayna sınırındaki tansiyonu yükselttiğine dair açıklamasına yanıt verdi. Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan Jen Psaki "Gerçekler gösteriyor ki, Rusya ile Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlık, Ruslar’ın askeri yığınağı ve Rusya liderinin savaşçı söylemi" ifadelerini kullandı.

ABD'den Putin'e Ukrayna yanıtı! "Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Putin'in ABD ve müttefiklerinin, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimde saldırgan taraf olduğu eleştirilerini yalanladı. Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ ANLAŞMAYA VARILMADI"

Psaki, Putin’in ABD’nin gelecek ay İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşmeye hazır olduğuna dair yaptığı açıklamaya değinerek, Biden ve Putin arasındaki görüşmenin yeri ve zamanı konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını aktardı.

AW499261_01

RUSYA'YA SINIRDA GERİLİM YANITI

Putin'in ABD ve müttefiklerinin Rusya-Ukrayna sınırındaki tansiyonu yükselttiğine dair açıklamasına da değinen Psaki, "Gerçekler, Rusya ile Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlığın Rusların askeri yığınağı ve Rusya liderinin savaşçı söylemi olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı
PARTNERDizi aşkı gerçek olduDizi aşkı gerçek oldu
İETT şoförü, gündüz yolcuya bıçak çekti! Akşam cezası belli olduİETT şoförü, gündüz yolcuya bıçak çekti! Akşam cezası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük indirim geliyor! Rakam belli oldu

Büyük indirim geliyor! Rakam belli oldu

Maç sonu ortalık karıştı!

Maç sonu ortalık karıştı!

Antalya'da kahreden olay! Kamyonetin altında can verdi, yakınları kriz geçirdi

Antalya'da kahreden olay! Kamyonetin altında can verdi, yakınları kriz geçirdi

Turkovac'ı bekleyenlere çağrı!

Turkovac'ı bekleyenlere çağrı!

Tanju Özcan'dan zam davası! "Bunu kabul etmiyorum"

Tanju Özcan'dan zam davası! "Bunu kabul etmiyorum"

Bu da oldu! Kale için harekete geçtiler

Bu da oldu! Kale için harekete geçtiler

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.