ABD'den Putin'e Ukrayna yanıtı! "Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Putin'in ABD ve müttefiklerinin, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimde saldırgan taraf olduğu eleştirilerini yalanladı. Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ ANLAŞMAYA VARILMADI"

Psaki, Putin’in ABD’nin gelecek ay İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşmeye hazır olduğuna dair yaptığı açıklamaya değinerek, Biden ve Putin arasındaki görüşmenin yeri ve zamanı konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını aktardı.

RUSYA'YA SINIRDA GERİLİM YANITI

Putin'in ABD ve müttefiklerinin Rusya-Ukrayna sınırındaki tansiyonu yükselttiğine dair açıklamasına da değinen Psaki, "Gerçekler, Rusya ile Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlığın Rusların askeri yığınağı ve Rusya liderinin savaşçı söylemi olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi. (İHA)



