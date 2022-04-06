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  4. ABD'den radikal karar! Rusya’nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacaklar

ABD'den radikal karar! Rusya’nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacaklar

06.04.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’nin Rusya’nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıkladı. Biden geçtiğimiz ay Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiğini belirtmiş, ancak hareketi resmileştirmek için diğer üyeler arasında bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu aktarmıştı. İşte detaylar!

ABD'den radikal karar! Rusya’nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacaklar

ABD, Rusya’ya yönelik yaptırımları her geçen gün artırıyor. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’nin Rusya’nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklayarak, bu kararı G20’de yer alan mevkidaşlarına açıkça ifade ettiğini belirtti.

Yellen, "Başkan Biden, Rusya için herhangi bir finans kurumunda işlerin her zamanki gibi olamayacağını açıkça belirtti ve kesinlikle onunla aynı fikirdeyim. Rusya’nın G20’den çıkarılmasını istedi ve Endonezya’daki meslektaşlarıma Ruslar orada olursa bir dizi toplantıya katılmayacağımızı açıkça belirttim" dedi.

Biden yönetiminden bir yetkili ise, Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın bu yılki G20 Zirvesine katılması halinde toplantıya katılma ihtimalini dışlamadığını ifade etti. Biden geçtiğimiz ay Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiğini belirtmiş, ancak hareketi resmileştirmek için diğer üyeler arasında bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu aktarmıştı.

Öte yandan bir sonraki G20 Liderler Zirvesi, kasım ayında Endonezya’da yapılacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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