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ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 08:07 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Türkiye'de tutuklu olarak yargılanan ev hapsinde bulunan Amerikalı rahip Andrew Brunson'un bir an önce yurduna dönmesi gerektiğini söyledi.

Nauert, Başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin kendisine yönelttiği "Türkiye'den gelen haberlerde rahip Brunson'un Ekim ayı ortalarında serbest bırakılabileceği söyleniyor. Sizin bu konuda herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna verdiği yanıtta "Bunu doğrulayamam. Ancak biz kesinlikle rahip Brunson'un bir an önce yurduna dönmesini istiyoruz. Zaten bu çok gecikti" dedi.

KRİTİK TARİH 12 EKİM

Rahip Brunson'un 12 Ekimde bir duruşması olduğunu ve en son bir buçuk hafta önce konsolosluk yetkilileri aracılığıyla kendisine ulaştıklarını anımsatan Nauert, "Türk hükümeti ile bu konuda yakın temas kurmayı sürdüreceğiz. Ancak bunun ötesindeki herhangi bir bilgi için sizi dava avukatına yönlendirmek zorundayım" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD rahip Andrew Brunson

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Adamlar ajanlarını istiyor. Öyle yağma yok. Gel ülkemi karıştır. her türlü adiliği yap sonrada elini kolunu sallaya sallaya git öylemi. Bu ve bunun gibilere ömür boyu katıksız hapis verilmeli. Aslında ipte sallandırmak en iyisi ama neyseeeee.
çıkacak bizimkiler tükürdügünğ yalayacak
Geliyor dayan selvi hazirladi milleti
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