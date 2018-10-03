ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Nauert, Başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin kendisine yönelttiği "Türkiye'den gelen haberlerde rahip Brunson'un Ekim ayı ortalarında serbest bırakılabileceği söyleniyor. Sizin bu konuda herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna verdiği yanıtta "Bunu doğrulayamam. Ancak biz kesinlikle rahip Brunson'un bir an önce yurduna dönmesini istiyoruz. Zaten bu çok gecikti" dedi.
KRİTİK TARİH 12 EKİM
Rahip Brunson'un 12 Ekimde bir duruşması olduğunu ve en son bir buçuk hafta önce konsolosluk yetkilileri aracılığıyla kendisine ulaştıklarını anımsatan Nauert, "Türk hükümeti ile bu konuda yakın temas kurmayı sürdüreceğiz. Ancak bunun ötesindeki herhangi bir bilgi için sizi dava avukatına yönlendirmek zorundayım" diye konuştu. (DHA)
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