ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'daki Amerikan Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü'nün (JINSA) yıllık akşam yemeğinde yaptığı açıklamada, "Bu onların yapacakları doğru şey olur, bu Türkiye'nin yapması gereken insani bir şey... Çok yakında (Brunson) ve eşinin Amerika'ya geri dönebileceğinden çok umutluyum" dedi.

Reuters'te yer alan habere göre; serbest bırakılmasının ABD-Türkiye ilişkileri için ne anlama geleceğini sorulduğunda Pompeo, "Bu önemli bir adım" dedi.

İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. (Reuters)

ERDOĞAN'DAN ABD'YE RAHİP BRUNSON MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olması sebebiyle, ben yargıya müdahale edecek konumda değilim. Ben, demokratik bir Cumhuriyet, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıyım. Dolayısıyla yargı ne karar verirse, o karara uymak zorundayım. O işin muhatabı olanlar da yargı kararına uymak zorundadırlar. Olay budur." ifadelerini kullanmıştı.

