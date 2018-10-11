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ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 08:15 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın yarın yapılacak duruşmasında serbest bırakılmasının önemli ve Türkiye'nin atacağı doğru bir adım olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'daki Amerikan Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü'nün (JINSA) yıllık akşam yemeğinde yaptığı açıklamada, "Bu onların yapacakları doğru şey olur, bu Türkiye'nin yapması gereken insani bir şey... Çok yakında (Brunson) ve eşinin Amerika'ya geri dönebileceğinden çok umutluyum" dedi.

Reuters'te yer alan habere göre; serbest bırakılmasının ABD-Türkiye ilişkileri için ne anlama geleceğini sorulduğunda Pompeo, "Bu önemli bir adım" dedi.

İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. (Reuters)

ERDOĞAN'DAN ABD'YE RAHİP BRUNSON MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olması sebebiyle, ben yargıya müdahale edecek konumda değilim. Ben, demokratik bir Cumhuriyet, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıyım. Dolayısıyla yargı ne karar verirse, o karara uymak zorundayım. O işin muhatabı olanlar da yargı kararına uymak zorundadırlar. Olay budur." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mike Pompeo Andrew Brunson ABD

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
MUHTEMELEN SERBEST KALACAK ZATEN . HUKUK DEVLETİYMİŞ FİLAN HİKAYE. HUKUK DEVLETİ OLAN YERDE VATANDAŞIN HAKLARI ELİNDEN ALINMAZ. EYT ÖRNEĞİNDE OLDUĞU GİBİ. DETÖ İLE İLİŞKİLİ KİŞİLER SİYASİLER YARGILANIR. DEVLETİN ÖNEMLİ KADEMELERİNE ATANMAZ. MAALESEF KENDİ HALKINI SALAK BEYİNSİZ GÖREN BİR BAŞKANA SAHİBİZ VE ARDINDA BİR SÜRÜ İNSAN VAR
Turkiye mahkemesi ne karar verirse o gecerli. Abd ile iliskiler bitebilir. Bu turkiyenin yararina. Pompeu yine sacmalamis.
@cenker50 --tabi tabi sena damalra tutuklu kalacak terör faakliyetine katılmış 1 tane dahi delil belge sunma ondna sonra ülkemizin hukukuna kiömse karışamaz al sana karışamaz 3 ayda herşey akp nin yüzünden % 100 zamşandı herşey ama hatta bazı ürünler % 150 zamlı dolar mazot uçömuçta uçmuş firmalar şiretşer konkordato ilan etmeye başladı ülke bitmek üzere adam zaten 2 yıldır içerdeymiş daha neyini tutacaksınız ama salmıcakalr daha kaoslar bizi bekliyor
KÜÇÜK ENİŞTE. NELERE MAL OLDUN BE. GİDERKEN UĞRA BANA SALİH ABİ YOLLUK YAPTI ONU VEREYİM :):)
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