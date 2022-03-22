ABD'den Rusya için savaş suçu açıklamaları: Açık kanıtlar var

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal harekatında sivillerin hedef alındığı yönünde ABD'den üst üste açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığını ve dünyada yarattığı algının da kendi eseri olduğunu belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan'ın, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırılmasına ilişkin Psaki, "Büyükelçi Sullivan'ın bugün Rus hükümeti yetkilileri ile görüştüğünü söyleyebilirim ancak bu tarz diplomatik konuşmalar ile ilgili çok detaya giremem." ifadesini kullandı.

"GEREKÇESİZ VE GAYRİMEŞRU SAVAŞ"

Rusya'nın Ukrayna'da "gerekçesiz ve gayrimeşru bir savaş" yürüttüğünü belirten Psaki, Biden'ın Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmesine ilişkin, "Rusya'nın sivilleri kasten hedef aldığına ve ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz. Başkan Biden, Rusya'nın ve Putin'in saçtığı zalimlik korkusunu dile getirdi. Rusya'nın dünyada yarattığı algı kendi eseri." görüşünü dile getirdi.

PENTAGON: SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR KANITLAR GÖRÜYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçları işlediğini gördüklerini ve bununla ilgili kanıtları toplama çabalarına yardım ettiklerini söyledi.

Günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Kirby, “Savaşın 26’ncı günündeyiz. Ruslar, henüz ulaşmak üzere yola çıktıkları hedeflerinin büyük bir çoğunluğuna ve neredeyse hiçbirine erişemediler.” dedi.

Rusya’nın halen Harkov, Mariupol, Çernihiv ve Kiev gibi şehirlere giremediklerine işaret eden Kirby, bu durumun Rusya ordusunu daha da öfkelendirdiğini söyledi. Kirby, “Bu öfkeye daha fazla bombardıman yaparak karşılık vermeye çalışıyorlar.” dedi.

Bombardımanların büyük yıkımlara ve sivil kayıplarına neden olduğunu belirten Kirby, “Elbette Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz ve bunun kanıtlarının toplanmasına yardım ediyoruz ancak bu, bir soruşturma sürecidir ve devam ediyor.” diye konuştu.

PROTESTO NOTASI VERMİŞLERDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Sullivan'a, Biden’ın Putin’e yönelik son zamanlarda yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunun vurgulandığını ve protesto notası verildiğini bildirmişti.

Açıklamada, “Bu kadar yüksek seviyede bir devlet adamına yakışmayan ABD Başkanının bu tür açıklamalarının Rusya-ABD ilişkilerini kırmanın eşiğine getirdiği vurgulandı. Rusya’ya karşı alınan düşmanca eylemlerin kesin ve kati olarak cevaplanacağı konusunda uyarı yapıldı.” ifadeleri kullanılmıştı.

PUTİN İÇİN "O BİR SAVAŞ SUÇLUSU" DEMİŞTİ

Biden, 16 Mart’ta Beyaz Saray'da bir gazetecinin Ukrayna’daki savaş ile ilgili olarak, "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin’i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." demişti.

Daha sonra Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." ifadesini kullanmıştı.

Biden, yine Putin hakkında, “haydut” ve “katil bir diktatör” sözlerini de sarf etmişti.

