HABER

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 01:47 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: "Suriye'de şiddeti azaltacak her samimi çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız (İdlib'deki) çatışmasızlık kalıcı olur."

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

AYRINTILAR GELİYOR

PARTNERBu aracı gişede gören şaşkına döndü!Bu aracı gişede gören şaşkına döndü!
Yorum: Aşırı sağa karşı aktif mücadele şartYorum: Aşırı sağa karşı aktif mücadele şart
Mangkhut tayfunu nedeniyle can kaybı artıyorMangkhut tayfunu nedeniyle can kaybı artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İdlib Son dakika Rusya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya: Lazkiye'ye yapılan füze saldırısı Fransız fırkateyninden başlatıldı

Rusya: Lazkiye'ye yapılan füze saldırısı Fransız fırkateyninden başlatıldı

Rus uçağı, Hmeymim yakınlarında radardan çıktı

Rus uçağı, Hmeymim yakınlarında radardan çıktı

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan jet açıklama: İdlib'e operasyon düzenlenmeyecek

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan jet açıklama: İdlib'e operasyon düzenlenmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.