ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Gelen son dakika haberine göre; ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya’ya açık tehditte bulundu.

Rusya’nın yeni cruise füze sistemini geliştirmeyi durdurması gerektiğini söyleyen Hutchison, bu sistemin Soğuk Savaş döneminde Moskova ile Washington arasında imzalanan anlaşmaya aykırı olduğunu vurguladı.

Moskova’nın bu anlaşmayı ihlal etmediğini defalarca söylemesine rağmen; ABD’li temsilci, sistemin Avrupa’ya hızlı bir şekilde nükleer saldırı düzenlemesine yarayacağını ifade etti.

Rusya’nın bu sistemi geliştirmeye devam etmesi durumunda ne yapacaklarını şöyle söyledi:

“Bu noktada, bu ülkeleri vurabilecek füzeyi yok etme çaresine bakacağız.”

