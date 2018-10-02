HABER

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya’nın yasaklı cruise füzelerini geliştirmeyi durdurmaması durumunda, bunları yok edeceklerini söyledi.

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Gelen son dakika haberine göre; ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya’ya açık tehditte bulundu.

Rusya’nın yeni cruise füze sistemini geliştirmeyi durdurması gerektiğini söyleyen Hutchison, bu sistemin Soğuk Savaş döneminde Moskova ile Washington arasında imzalanan anlaşmaya aykırı olduğunu vurguladı.

Moskova’nın bu anlaşmayı ihlal etmediğini defalarca söylemesine rağmen; ABD’li temsilci, sistemin Avrupa’ya hızlı bir şekilde nükleer saldırı düzenlemesine yarayacağını ifade etti.

Rusya’nın bu sistemi geliştirmeye devam etmesi durumunda ne yapacaklarını şöyle söyledi:

“Bu noktada, bu ülkeleri vurabilecek füzeyi yok etme çaresine bakacağız.”

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
ABD'den Birleşmiş Milletler'deki eşcinsel çalışanların hayat arkadaşlarına sınır dışı tehdidiABD'den Birleşmiş Milletler'deki eşcinsel çalışanların hayat arkadaşlarına sınır dışı tehdidi
Açık açık tehdit etti! Devamı gelecekAçık açık tehdit etti! Devamı gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya füze tehdit NATO

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Okuyucu Yorumları 4 yorum
yok edecek durumun var tehtit etmene gerek yok sizden neler var neler asıl sizi vurmak gerek
yemezlerrrrrr
abd uçmuş rusyayı vuracaklarmış artık öyle saçma sapan siyaset yapıyorlarki çocuklar bile gülüyor bu cümleyi ağzından çıkaran abd li sözcü trumpın gazıyla adeta ölmeyi bayılmak sanıyor ve bomboş bir söz söylüyor rusya nın en alt diplomatik seviyesindeki insanları bile böylesine salakça bir yoruma cevap vermezler
Diğer Haberler
Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

İşte dünyanın en gizemli kabilesi!

İşte dünyanın en gizemli kabilesi!

Açık açık tehdit etti! Devamı gelecek

Açık açık tehdit etti! Devamı gelecek

Endonezya'da yağma başladı!

Endonezya'da yağma başladı!

Ünlü müzisyene tecavüz suçlaması

Ünlü müzisyene tecavüz suçlaması

Korkutan rakam açıklandı! Tüm dünyayı yakıp kül edebilir

Korkutan rakam açıklandı! Tüm dünyayı yakıp kül edebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.