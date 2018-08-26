HABER

ABD'den Rusya'ya karşı kritik hamle! Atlantik filosunu yeniden kuruyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2018 00:53 | Son Güncelleme

ABD Donanması, 2011 yılında etkinliğine son verilen Atlantik Okyanusu ve Arktik Denizi operasyonlarından sorumlu 2. Filo'yu yeniden teşkilatlandırıyor.

ABD'den Rusya'ya karşı kritik hamle! Atlantik filosunu yeniden kuruyor

Operasyon bölgesi ABD'nin doğu kıyıları ile Arktik bölgesini içeren 2. Filo Komutanlığına yeniden gemiler, hava araçları ve deniz piyadelerinden oluşan çıkarma personeli atanacağı belirtildi. Adımın, Atlantik Okyanusu'nda son dönemde artan Rus denizaltı hareketliliğinin ardından gelmesi dikkati çekti.

'YABANCI GÜÇLERİN MEYDAN OKUMASIYLA KARŞI KARŞIYA'

ABD Donanması Filo Kuvvetleri Komutanı Amiral Chris Grady, Norfolk limanında demirli USS George H.W. Bush gemisinde yaptığı konuşmada, ABD Donanmasının son dönemde Soğuk Savaş'ın sonundan beri rastlamadığı düzeyde eşdeğer güç baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Denizdeki kontrolümüz ve güç aktarma kapasitemiz, ulusal güvenliğimizin iki ana unsuru, yeniden yükselişe geçen yabancı güçlerin, yani Rusya ve Çin'in meydan okumasıyla karşı karşıya." dedi.

Filonun yeniden kurulmasıyla ilgili emri bu yıl başında veren ABD Donanma Operasyonları Başkanı John Richardson da ABD'nin kimseyle kavga arayışında olmadığını vurgulayarak, "Ancak fiili gerçeklik donanmanın Atlantik bölgesinde büyük ölçekli bir okyanus manevra savaşına hazırlıklı olmasını gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

AA

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
Trump Dört Yılı Tamamlayabilecek mi?Trump Dört Yılı Tamamlayabilecek mi?
Almanya'da Yoksulluk İçinde Yaşayan Çocukların Sayısı ArtıştaAlmanya'da Yoksulluk İçinde Yaşayan Çocukların Sayısı Artışta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerika Rusya kritik hamle Atlantik filosu

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu

Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'yi karıştıracak Trump iddiası! İyice köşeye sıkıştı

ABD'yi karıştıracak Trump iddiası! İyice köşeye sıkıştı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan 40 yıl sonra İrlanda'ya tarihi ziyaret

Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan 40 yıl sonra İrlanda'ya tarihi ziyaret

Trump'ın krizi kabine krizine dönüştü! Çok sert sözler

Trump'ın krizi kabine krizine dönüştü! Çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.