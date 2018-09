ABD'den Rusya'ya önce suçlama sonra tehdit: Hesap sormamak sorumsuzluk olur

ABD'nin 2011'de Rusya ile imzaladığı Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) 2021'de sona ereceğini hatırlatan Trachtenberg, "Anlaşmayı uzatmaya yönelik alınacak her karar Rusya'nın silahlanmayı azaltmaya yönelik davranışları ışığında New START anlaşmasının ulusal güvenlik menfaatlerimize yarayıp yaramadığına yönelik gerçekçi değerlendirmelere dayanmalıdır." dedi.

Dışişleri Müsteşarı Thomson ise söz konusu anlaşmanın uzatılmasına yönelik henüz herhangi bir karar alınmadığını ancak bu kararın Rusya'nın son zamanlarda duyurduğu stratejik silahların anlaşmaya dahil edip etmeyeceğine bağlı olacağını belirtti.

(AA)