ABD'den Rusya'ya önce suçlama sonra tehdit: Hesap sormamak sorumsuzluk olur

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı David Trachtenberg, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andre Thomson ile Senato Dış İlişkiler Komitesi'de ABD ile Rusya arasında silahlanmayı azaltma çabaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA İLE YAPILAN ANLAŞMALAR RİSK ALTINDA"

Rusya ile silahlanmayı azaltma çabalarının sorunlu olduğunu savunan Trachtenberg, "Görünen o ki Rusya Federasyonu anlaşmaların sadece kendisine uyan kısımlarına uyması gerektiğine inanıyor. Sonuç olarak Rusya ile yapılan tüm uluslararası anlaşmaların güvenirliği risk altındadır." diye konuştu.

Uluslararası güvenlik ortamının silahlanmayı kontrol altına almayı oldukça zorlaştırdığını kaydeden Trachtenberg, Rusya ile gelecektek silahlanmayı azaltmaya yönelik tüm anlaşmalarının başka ülkelerin katılacağı bir platformda yapılması gerektiğini savundu.

"RUSYA'DAN HESAP SORMAMAK SORUMSUZLUK OLUR"

Rusya'nın özellikle stratejik silahların azaltılması çabalarına önemli bir engel teşkil ettiğini savunan Trachtenberg, "Rusya'nın bu ihlallerini ihmal etmek ve bu ihlallerden dolayı Rusya'dan hesap sormamak sorumsuzluk olur." ifadesini kullandı.