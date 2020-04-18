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ABD'den Rusya'ya 'Silahsızlanma müzakerelerine Çin de katılsın' teklifi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2020 01:32 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un telefonda görüşmesi yaparak ABD ve Rusya arasındaki silahsızlanma müzakerelerini ele aldıkları belirtildi.

ABD'den Rusya'ya 'Silahsızlanma müzakerelerine Çin de katılsın' teklifi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Lavrov'un görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Pompeo'nun nükleer silahsızlanma müzakerelerine Çin'in de katılması gerektiğine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Bakan Pompeo'nun "İleride yapılacak silahsızlanma müzakereleri, Başkan Donald Trump'ın vizyonu doğrultusunda Rusya ve Çin'in de katıldığı üçlü şekilde yapılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ABD ve Rusya arasındaki ikili Stratejik Güvenlik Diyaloğu kapsamında Kovid-19 salgınının, Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının ve bölgesel meselelerin görüşüldüğü belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya çin silahsızlanma müzakereleri

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