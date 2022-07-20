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ABD'den Rusya'yı kızdıracak bir hamle daha! "Sahadaki dengeleri değiştirdi"

20.07.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken ABD'nin de Ukrayna'ya yönelik askeri desteği sürüyor. Son olarak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD’nin Ukrayna’ya Rusya’nın saldırılarına karşı koyması için 4 adet daha yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) göndereceğini aktardı. Austin, söz konusu sistemlerin sahadaki dengeleri değiştirdiğini söyledi.

ABD'den Rusya'yı kızdıracak bir hamle daha! "Sahadaki dengeleri değiştirdi"

Rusya-Ukrayna savaşında ABD’nin Ukrayna’ya askeri desteği devam ediyor. Sanal olarak gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu’nun 4’üncü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD’nin Ukrayna’ya Rusya’nın saldırılarına karşı koyması için 4 adet daha yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) göndereceğini aktardı. ABD’nin Ukrayna’ya şu ana kadar 12 HIMARS sistemi sağladığını ifade eden Austin, söz konusu sistemlerin sahadaki dengeleri değiştirdiğini belirtti.

SAYI SON SEVKİYATLA 16'YA YÜKSELECEK

ABD’nin Ukrayna’ya yolladığı HIMARS sayısı son sevkiyat ile 16’ya yükselecek.

Austin ayrıca, Ukrayna’ya çok namlulu roketatar sistemleri ve topçu bataryaları için mühimmat da göndereceklerini ifade etti.

ABD, Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna’ya 2.2 milyar doları geçtiğimiz ay olmak üzere toplam 8 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladı.

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RUSYA'NIN ÖNCELİĞİ UZUN MENZİLLİ FÜZE VE TOPÇU SİSTEMLERİ

Ukrayna, Batı tarafından tedarik edilen çok namlulu roketatar sistemleri ile 30 Rus lojistik ve mühimmat merkezine başarılı saldırılar gerçekleştirdiğini duyururken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bu hafta başında generallere, Ukrayna’nın Rus tedarik hatlarını hedef alan uzun menzilli füze ve topçu sistemlerini imha etmeye öncelik vermelerini emretti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd
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