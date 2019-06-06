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ABD'den S-400 açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2019 23:27 | Son Güncelleme

BD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrew Winternitz, Türkiye’nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını iddia ederek, Ankara’nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi.

ABD'den S-400 açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrew Winternitz, Washington merkezli Foreign Policy düşünce kurulu ile Avrupa Birliği'nin (AB) Washington’da düzenlediği "Transatlantik Güvenlik İşbirliğinin Geleceği" başlıklı forumunda konuştu.

Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini almasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Winternitz, "Türkiye’nin S-400 alması kabul edilemez bir risk teşkil edecek, çünkü radar sistemleri Rus ordusuna beşinci nesil en üst kalite uçağımız F-35 hakkında hassas bilgileri sağlayabilir. Bize göre bu konudaki kaygılarımızı azaltacak bir önlem yok." dedi.

ABD yönetiminin bu konuda Ankara ile görüşmelere devam ettiğini belirten Winternitz, "Bu alım, Türkiye’nin NATO’ya olan bağlılığı ile uyuşmamaktadır." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda ABD’nin ne yapacağı sorusuna yanıt vermekten kaçınan Winternitz, "Rusya’dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum." diye konuştu.

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI: F-35 UÇAKLARI TÜRKİYE'YE VERİLMESİN

Aynı forumda değerlendirmede bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise Türkiye’nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü.

Apostolakis, "Türkiye’nin S-400'leri alması bölgede hava savunmayı başka bir konsepte taşıyor. Biz de sistemlerimizi tekrar planlayıp programlamak zorundayız. S-400'lere paralel olarak F-35 alımı bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirecek." ifadesini kullandı.

"ABD’nin sorunu bu sistemlerin NATO sistemleri ile çalışmaması, Yunanistan için değişen nedir?" sorusuna Yunan Bakan, "Bu sistemlerin savunma sistemi olduğunu söylüyorlar. Ama 400 mil menzile sahip bir sistem savunma sistemi olamaz çünkü (bölgede) havada uçan her şeyi vurur." yanıtını verdi.

Apostolakis, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması çağrısında bulunurken, F-35 uçaklarının da Türkiye’ye verilmemesini istedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD S-400 Türkiye

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