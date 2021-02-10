ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözücüs Ned Price, Washington ve Ankara arasındaki ilişkilere ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Price, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin S-400'ler konusundaki tutumunun değişmediğini belirterek, sistemlerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını yineledi.

YAPTIRIM SORUSUNA YANIT

Türkiye'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımların S-400 alımı nedeniyle uygulandığı hatırlatmasını yapan sözcü, "Türkiye ile hem ortak çıkarlarımız hem de ihtilaflarımız var" dedi.

BLINKEN VE ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞECEK

Öte yandan Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, önümüzdeki günlerde Türkiye Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme düzenleyebileceği bilgisini verdi.

