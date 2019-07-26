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ABD'den S-400 yaptırımı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2019 00:19 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Başkan (Donald Trump), Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile istişare ediyor ve karar vermesi için herhangi bir takvim bulunmuyor. Bu konuyu Başkan ve Bakan'a bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'den S-400 yaptırımı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması gerekçesiyle yaptırım uygulanması konusunda zaman sınırlaması olmadığını belirtti.

Sözcü Ortagus, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye uygulanacağı belirtilen "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımlarına ilişkin soruları yanıtlayan Ortagus, konuya ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü belirti.

Ortagus, yaptırımlar konusunda zaman sınırlamasının olmadığını belirterek, "Başkan (Donald Trump), Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile istişare ediyor ve karar vermesi için herhangi bir takvim bulunmuyor. Bu konuyu Başkan ve Bakan'a bırakmak istiyorum." dedi.

"NATO ÜYESİNE YAPTIRIM UYGULAMAK ÇOK ÇOK CİDDİ BİR DURUMDUR"

Öte yandan, Türkiye'nin NATO üyesi olarak IŞİD ile mücadelede büyük rol oynadığına dikkati çeken Ortagus, Ankara ile konuya ilişkin diplomatik görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

Ortagus, "Bu zamana kadar attığımız adımlar oldukça önemli. NATO üyesine yaptırım uygulamak çok çok ciddi bir durumdur. Başkan ve Bakan, CAATSA yaptırımları konusunda karara vardığında gerekli açıklamayı yapmaktan mutluluk duyarım." diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye yaptırım S-400

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