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ABD'den 'saldırıyı yumuşatın' çağrısı! İsrail medyası tarih vererek duyurdu: 'Saldırı planı hazır'

22.10.2024 23:07
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İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında Tel Aviv yönetiminin vereceği cevap merak ediliyordu. ABD yönetiminin İsrail'den İran'a yapması beklenen saldırıyı yumuşatmasını istediği ileri sürüldü. Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'in İran'a olası saldırısının planının hazır olduğu ve "birkaç gün sonra" düzenleneceğini iddia etti.

ABD'den 'saldırıyı yumuşatın' çağrısı! İsrail medyası tarih vererek duyurdu: 'Saldırı planı hazır'

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin bazı iddialara yer verildi. Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan haberde, ABD'nin İsrail'den İran'a muhtemel saldırısını yumuşatmasını istediği öne sürüldü.

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ABD'DEN "HIZLANDIRIN" TALEBİ

Washington'un ayrıca Tel Aviv'den Lübnan'daki kara saldırılarının tamamlanmasını "hızlandırmasını" talep ettiği aktarıldı.

İSRAİL MEDYASI DUYURDU! TARİH VERİLDİ

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'in İran'a olası saldırısının planının hazır olduğu ve "birkaç gün sonra" düzenleneceğini iddia etti.

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Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in olası saldırı sonrası İran'ın "hemen karşılık vermesinin" beklendiği kaydedildi.

Her iki habere ilişkin İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İran İsrail abd
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