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ABD'den Sergey Skripal hamlesi! Rusya'ya bir dizi yaptırım yolda

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 23:32 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Sergey Skripal olayı nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni bir dizi yaptırım uygulama niyetinde olduğunu açıkladı.

ABD'den Sergey Skripal hamlesi! Rusya'ya bir dizi yaptırım yolda

Moskova’nın Skripal soruşturması kapsamında Washington’un taleplerini yerine getirmediğini savunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bu nedenle Rusya’ya karşı yeni yaptırım kararı almayı talep eden yasaya uygun hareket etme niyetinde olduklarını belirtti.

RIA Novosti ajansına konuşan Nauert, “Bizden ek yaptırımları uygulamaya koymamızı talep eden CBW kimyasal ve biyolojik silahların yayınlanmasını önleme yasasındaki hükümlere uygun olarak hareket etme niyetindeyiz” dedi.

Daha önce ABD Temsilciler Meclisi’nin dış ilişkiler komitesi başkanı Ed Royce, Moskova’nın Washington’un Skripal olayı kapsamındaki taleplerini yerine getirmediği sonucuna vardıklarını açıklamıştı. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Heather Nauert Sergey Skripal Rusya

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