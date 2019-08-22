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ABD'den Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, dün Şırnak'ta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilerken, PKK'nın bu saldırısını kınadı. Elçilik, terörle mücadelede ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu da belirtti.

ABD'den Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir." mesajını paylaştı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Şırnak'taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini sağlamak ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

SOSYAL MEDYA İDDİALARI YALANLANDI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına acil durum mesajı yayınladığına dair sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik tüm mesaj ve uyarıların kamuoyuyla paylaşıldığı, mart ayından bu yana hiçbir uyarı yayınlanmadığı belirtildi.

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ABD büyükelçilik Türkiye açıklama

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