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ABD'den skandal Filistin açıklaması

04.03.2021 07:47 | Son Güncelleme:
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ABD'den skandal Filistin açıklaması

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığının Filistin kararını reddettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada mahkemenin Filistin'de gerçekleşen suçları araştırma kararı alan mahkemenin bu kararını Biden hükümlerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

'KARARA KARŞIYIZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "savcılığın verdiği inceleme kararına karşıyız" dedi. Sözcü Price, ABD'nin İsrail'i desteklemeye devam edeceğini söyleyerek, İsrail karşıtı hareketlerin karşısında olacaklarını belirtti.
Price mahkemenin konu ile ilgili yetkisi olmadığını iddia etti.

Uluslararası Suç Mahkemesinin araştırması 13 Haziran 2014'den bu yana Filistin'de gerçekleşen olayları kapsıyor.

Kaynak: İHA

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Filistin

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