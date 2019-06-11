HABER

ABD'den skandal Filistin açıklaması: Politikamızda değişiklik yok

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2019 04:13 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etme hakkı olduğu yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak "Batı Şeria'daki politikamızda değişiklik yok." dedi.

ABD'den skandal Filistin açıklaması: Politikamızda değişiklik yok

Sözcü Ortagus, Bakanlık'ta düzenlenen basın brifinginde soruları yanıtladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman'ın hafta sonu The New York Times gazetesine verdiği röportajda, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı" olduğu ifadesine ilişkin bir soru üzerine Ortagus, "ABD'nin yerleşimlere yönelik pozisyonu değişmedi. Batı Şeria'daki politikamızda değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

ABD, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini tanımıyor ve söz konusu yerleşimleri, iki devletli çözüm sürecine aykırı görüyor.

Öte yandan Ortagus, Büyükelçi Friedman'ın ABD politikası ile çatışan açıklamaları sebebiyle herhangi bir disiplin cezası alıp almayacağı sorusu üzerine, öyle bir planlarının olmadığını belirtti.

İSRAİL'E YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu açıklamasıyla İsrail'in, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail’e yakınlığıyla dikkati çekiyor.

Yahudi asıllı olan Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a, İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump’ın İsrail’e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria’ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına destek vermişti.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunurken, söz konusu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. (AA)

PARTNER Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar! Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar!
Açık açık itiraf ettiler! 'Aralarında askerler de vardı'Açık açık itiraf ettiler! 'Aralarında askerler de vardı'
ABD-İran geriliminde flaş iddia! Sahte çıktıABD-İran geriliminde flaş iddia! Sahte çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Morgan Ortagus israil Batı Şeria

En Çok Okunan Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Suriyelilere plaj yasağı!

Suriyelilere plaj yasağı!

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açık açık itiraf ettiler! 'Aralarında ordudan askerler de vardı'

Açık açık itiraf ettiler! 'Aralarında askerler de vardı'

ABD-İran geriliminde flaş iddia! 'Haşmet Alavi' hesabı sahte çıktı

ABD-İran geriliminde flaş iddia! Sahte çıktı

Hızla yayılıyor! Vaka sayısı 1022'ye ulaştı

Hızla yayılıyor! Vaka sayısı 1022'ye ulaştı

New York'ta helikopter faciası! Gökdelene çarparak düştü

New York'ta helikopter faciası! Gökdelene çarparak düştü

Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

Çipras hükümeti resmen istifa etti

Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.