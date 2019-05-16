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ABD'den skandal hamle! Türkiye'yi önce kınadılar sonrasında tehdit ettiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2019 00:15 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisine sunulan yeni karar tasarısında, Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda F-35 programından çıkarılması, F-35 satışının durdurulması ve Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması isteniyor.

New York vekili Demokrat Eliot Engel ile Teksas vekili Cumhuriyetçi Michael McCaul, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin Dışilişkiler Komitesi‘ne bir karar tasarısı sundu.

Türkiye'nin Rusya ve İran ile iş birliği yaptığı belirtilen tasarıda, "Türkiye'nin almayı planladığı S-400'ler, ABD ve NATO ortaklarının güvenliğinin altını oyuyor, Türk-Amerikan ilişkilerini zayıflatıyor ve Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağını kullanımı ve F-35 üretimine katılımı ile uyuşmuyor." ifadeleri yer aldı.

Tasarıda, Türkiye'nin F-35 programının yanı sıra ABD'den birçok silah ve araç aldığı belirtilerek, Temsilciler Meclisinin Türkiye'ye Patriot satışına tam destek verdiği ifade edildi.

Temsilciler Meclisinin S-400 alımı dolayısıyla Türkiye'yi kınadığı belirtilen tasarıda, Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda F-35 programından çıkarılması ve Türkiye'ye F-35 satışının durdurulması çağrısında bulunuluyor.

Tasarıda Türkiye'nin S-400 sistemlerini almasının, ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında "önemli bir işlem" olarak kabul edildiği belirtilirken, S-400'leri teslim alması durumunda CAATSA yasası kapsamında Türkiye'ye yönelik yaptırımların tam uygulanması istenildi.

Tasarıda, ayrıca Türkiye'ye S-400 alımının iptal etmesi çağrısı yapıldı.

YASA TASARISI DA SUNULMUŞTU

Benzer içeriğe sahip ancak Kanun Tasarısı olan iki tasarı da geçen aylarda Senato ve Temsilciler Meclisine sunulmuştu.

"NATO'nun Hava Sahasını Koruma Tasarısı" başlığı ile sunulan tasarılarda, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngörüyordu.

ABD KONGRESİ'NDE YASA VE KARAR TASARILARI

ABD Kongresinde yasa tasarısı ve karar tasarısı olmak üzere iki şekilde tasarı sunulabiliyor.

Yasa tasarıları kongrenin iki kanadından da onay aldıktan sonra ABD Başkanı‘nın imzasıyla kanunlaşıyor.

Karar tasarılarının kanuni bir bağlayıcılıkları bulunmuyor ancak kongrenin bir konudaki görüşünü yansıtıyor. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisi F-35 S-400 yaptırım

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
anlayın artık boş muhalefeti herkes bıraksın. silah satın dersin satmazlar, üretelim dersin ürettirmezler, başkasından alacağım dersin aldırmazlar. varmı birlik olmaktan başka çare?
Peki bu ABD yunanistan S 300 alırken neredeydi soru bu
Yapılmış olan sözleşmeler var. Aksi takdirde tüekiye tazminatını alır. Bunları düşerecek tek füze s-400 dür. 500 600 leri saymıyorum bile. Vermesse vermesin Amerika türkiyiye yüklü tazminat öder. Ve ortağını kaybeder. Çin ve Rusya işe iş birliği yapar türkiye. Olur biter
ne tazminatı kardeşim dalga mı geçiyorsun ... hadi onu da geçtim biz bu işin parasında da değiliz böyle bir savunma sistemi aciliyetinden ülkemizin ihtiyacı var kendi savunmamız için.
haydut tazminat ödemez.hangi tazminat bu bildiğin
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