ABD'den skandal Venezuela açıklaması: Teferruatlı plan yaptık

Shanahan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı David Norquist ile Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Alt Komitesinde, 2020 savunma bütçesine ilişkin bir oturuma katıldı.

Venezuela’daki darbe girişimine yönelik bir soruya yanıt veren Shanahan, "Bu konuda topyekün bir hükümet yaklaşımı ile çalışıyoruz ve tüm seçenekler masada denildiğinde gerçekten de masada. Ancak biz mümkün olduğunca diplomatik ve ekonomik olarak baskı uygulama üzerinde çalışıyoruz." dedi.

"TEFERRUATLI PLAN YAPTIK"

Shanahan, Venezuela’daki durumu yakından izlediklerini ve ülkedeki durumun oldukça değişken olduğuna dikkat çekerek, "Venezuela’da Kübalılar, Ruslar var ve başka boyutlar da var. Her şey medyada veya diğer kanallarda net görünmüyor. Bu bizim kontrol ettiğimiz bir takvim değil. Ortaya çıkabilecek bir duruma, avantaj sağlamak üzere taktiklerimizi değiştirebilecek ve belirli bir ölçüde yanıt verebilecek durumdayız. Beklenmedik bir durumun ortaya çıkabileceği bir senaryo ve durum olmaması için teferruatlı plan yaptık." diye konuştu.