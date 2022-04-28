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ABD’den şok iddia! Arkasında onlar mı vardı?

28.04.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya – Ukrayna Savaşında 9. hafta tamamlanırken, Moskova’nın birçok kayıp verdiği iddiaları gündemde. Rus liderin Ukrayna'yı işgalinin 20.000'den fazla askerin hayatına mal olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kaydettiği başarıda büyük etkileri olduğunu ifade eden ABD casusları, Rusya'nın hamleleri hakkında ayrıntılı istihbarat sağlayarak Ukrayna'nın, Putin'in sekiz generalini, 36 albayını ve 300 subayını katletmesine yardımcı olduklarını iddia ettiler.

ABD’den şok iddia! Arkasında onlar mı vardı?

ABD'li yetkililer NBC News'e, Ukrayna'nın Putin'in güçlerini hedef alabilmesinin nedenlerinden birinin ABD istihbaratı olduğunu söyledi. Yetkililer, ABD'nin Ukrayna'ya, Rusya'nın planlarına dair yer ve zaman hakkında çeşitli birçok bilgi aktardığını ve bu bilgilerin savaşın seyrinde büyük etkisi olduğunu belirttiler.

MYNET - DIŞ HABER

HEM TAKTİKSEL HEM STRATEJİK DESTEK

abd

En başından beri, Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında bulunduklarını belirten ABD'li bir yetkili "Hem taktiksel hem de stratejik düzeyde etkili oldu. Bunun büyük bir fark yarattığına dair anlatabileceğimiz oldukça net hikâyeler var." dedi.

Eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi NBC'ye "Rus kuvvetlerinin belirli bir şekilde hedeflenmesi için kullanılabilecek birçok anlık istihbarat paylaştık. Bunlar ticari uydu görüntüleri ya da belirli Rus birimlerinin aktif olduğu yerler hakkında birçok başka istihbarat da olabiliyor." diye anlattı.

UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMASI OLDUKÇA BAŞARILIYDI

Başka bir ABD'li yetkili ise, Ukrayna'nın hava savunmasını ve uçakları, bazı durumlarda tam zamanında hareket ettirebildiğini ve bunun başarı getirdiğini söyledi.

KİEV'İ BİRLİKTE KURTARDILAR

Yetkililer, Ukraynalı savaşçıların, ABD tarafından paylaşılan koordinatları kullanarak, Kiev'in 30 mil dışındaki Hostomel havaalanına giden bir Rus nakliye uçağına saldırabildiklerini de ekledi. Bu vuruş, Kiev'i kurtarmak için çok önemliydi, çünkü Putin'in birliklerini zayıflattı ve onları yolu kullanmaya zorladı.

ZELENSKİY'İ DE KORUYORLAR

Zelenskiy: Rusya başka ülkeleri de işgal edecek

Başka bir yetkili, CIA'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'i korumak amacıyla istihbarat topladığını ve Ukrayna'ya Zelenskiy’nin en iyi ve güvenli şekilde nasıl hareket ettirebileceği konusunda danıştığını da sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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