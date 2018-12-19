HABER

ABD'den şoke eden açıklama: Erdoğan'ın sözleri doğru değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 05:52 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon düzenleme konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine olumlu karşılık verdiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Erdoğan'ın bu açıklamalarının doğru olmadığını kast ederek 'yanıltıcı beyan' olarak tanımladı.

ABD'den şoke eden açıklama: Erdoğan'ın sözleri doğru değil

Gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Palladiono, Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının 'yanıltıcı bir beyan' olup olmadığına dair sorulan soruya "Evet" yanıtını verdi.

Sözcü Palladino, ABD'nin 'Suriye hükümetinde reform yapılmasına ve Suriye'de herkesin yaşamasına olanak sağlayacak uluslararası sürece' oldaklandığını kaydetti.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğünü söyleyen Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Sayın Trump ile bunları görüştük, olumlu cevap verdiler" demişti. Erdoğan, Suriye topraklarında operasyona her an başlayabileceklerini duyurmuştu. (Sputnik)

PARTNERKainatın en güzel kızı seçildi! Bir de annesini görün...Kainatın en güzel kızı seçildi! Bir de annesini görün...
Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı!Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı!
Derme çatma barakada yaşanan olay 24 saat sonra çözüldü!Derme çatma barakada yaşanan olay 24 saat sonra çözüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye ABD Robert Palladino

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toprak çöktü, 20 metrelik dev çukur oluştu

Toprak çöktü, 20 metrelik dev çukur oluştu

Günlük burç yorumları: 19 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

19 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

İDO ve BUDO'dan son dakika sefer iptalleri

Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı!

Derme çatma barakada yaşanan olay 24 saat sonra çözüldü!

Derme çatma barakada yaşanan olay 24 saat sonra çözüldü!

Öfkenin böylesi! Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!

Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.