ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

TRTHaber'in haberine göre FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili yürütülen bir soruşturma olduğunu belirten Senatör, "Söz konusu kişinin eylemlerinin Türk hükümetine karşı olup olmadığı ve suç sınırına girip girmediği inceleniyor." dedi.

Graham, soruşturmanın kendilerini nereye götüreceğine göre durumu gözden geçireceklerini ifade etti.

