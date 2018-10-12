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ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2018 21:18 | Son Güncelleme

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in eylemlerinin incelendiğini söyledi.

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

TRTHaber'in haberine göre FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili yürütülen bir soruşturma olduğunu belirten Senatör, "Söz konusu kişinin eylemlerinin Türk hükümetine karşı olup olmadığı ve suç sınırına girip girmediği inceleniyor." dedi.

Graham, soruşturmanın kendilerini nereye götüreceğine göre durumu gözden geçireceklerini ifade etti.

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ABD FETÖ Fetullah Gülen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
al papazı ver papazı
Vayyyy be Amerikaya kök söktürdük geri geri
anca lak lak lak başka bişey yok
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