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ABD'den Suriye açıklaması: Türkiye'nin askeri operasyon yapmasını istemiyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2019 14:06 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptığı açıklamada "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz" dedi. Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.

ABD'den Suriye açıklaması: Türkiye'nin askeri operasyon yapmasını istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Suriye’den çekilme kararı almasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton açıklamalarda bulundu. İsrail’de temaslarda bulunan Bolton burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’i yok etmek istediğini söyleyen Bolton, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bolton, Bolton, “Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye’nin Sriye’de askeri operasyon yapmasını istemiyoruz” dedi. Bolton, “Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan ABD Suriye’den asker çekmeyecek” ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Bu hafta Ankara’da temaslarda bulunacak olan Bolton, “Orta Doğu seyahatinde İsrail ve Türkiye ile ABD askerlerinin bölgeden ayrılma sürecini görüşeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye John Bolton Türkiye

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Amerika sen istersen olur. söyle poşetlerden para almasınlar.
istediğin kadar oyala abd, bu sabır taşıp cellada dönüşecektir
İcat çıkarmayın, Haberleri çarptımayın Trump diyor , John Bolton açıklyor Ap yayınlıyor: süriyeden çekilmemiz için Türkiye bize DEASı yok etmek için savaşacağını ve YPGnin güvenliğini sağlıyacağına garantisini vermesini gerek.
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