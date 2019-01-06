ABD'den Suriye açıklaması: Türkiye'nin askeri operasyon yapmasını istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Suriye’den çekilme kararı almasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton açıklamalarda bulundu. İsrail’de temaslarda bulunan Bolton burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’i yok etmek istediğini söyleyen Bolton, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bolton, Bolton, “Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye’nin Sriye’de askeri operasyon yapmasını istemiyoruz” dedi. Bolton, “Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan ABD Suriye’den asker çekmeyecek” ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Bu hafta Ankara’da temaslarda bulunacak olan Bolton, “Orta Doğu seyahatinde İsrail ve Türkiye ile ABD askerlerinin bölgeden ayrılma sürecini görüşeceğiz” dedi.

