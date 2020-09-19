ABD'den Suriye'ye radar ve zırhlı muharebe araçları sevkiyatı

Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki koalisyon kuvvetlerinin güvenliklerine destek vermek üzere bir kaç adım atılması talimatı verdi. ABD Kuvvetlerinin üzerinde savaş uçağı devriyelerini artırmak üzere Sentine radar ve Suriye Güvenlik Bölgesindeki ABD askerlerine destek amaçlı Bradley Zırhlı Muharebe Araçları sevk etti." denildi.

Bu adımların ABD kuvvetlerinin IŞİD ile mücadeleye devam etmelerini sağlamak üzere atıldığını ifade eden Urban, Koalisyonun kuvvet koruma amaçlı bölgede kuvvet konumları konusunda değişikliğe gittiğini belirtti.

Urban, "Savunma Bakanlığı daha önce de Bradley araçlarını Suriye'ye sevk etmişti. ABD, Suriye'deki herhangi bir ülke ile çatışma peşinde değil ama gerektiği takdir de koalisyon kuvvetlerini koruyacaktır." denildi.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Urban, "Bu araçlar ve radar sistemi ABD askerleri tarafından kullanılacaktır." dedi.

Bölgeye kaç adet zırhlı aracın gönderildiğine ilişkin soruya ise "güvenlik gerekçesi" ile yanıt vermek istemediğini söyledi.