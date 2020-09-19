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ABD'den Suriye'ye radar ve zırhlı muharebe araçları sevkiyatı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2020 01:11 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusuna, Sentinel tipi radar ve Bradley sınıfı zırhlı araçlar sevk ettiklerini açıkladı.

ABD'den Suriye'ye radar ve zırhlı muharebe araçları sevkiyatı

Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki koalisyon kuvvetlerinin güvenliklerine destek vermek üzere bir kaç adım atılması talimatı verdi. ABD Kuvvetlerinin üzerinde savaş uçağı devriyelerini artırmak üzere Sentine radar ve Suriye Güvenlik Bölgesindeki ABD askerlerine destek amaçlı Bradley Zırhlı Muharebe Araçları sevk etti." denildi.

Bu adımların ABD kuvvetlerinin IŞİD ile mücadeleye devam etmelerini sağlamak üzere atıldığını ifade eden Urban, Koalisyonun kuvvet koruma amaçlı bölgede kuvvet konumları konusunda değişikliğe gittiğini belirtti.

Urban, "Savunma Bakanlığı daha önce de Bradley araçlarını Suriye'ye sevk etmişti. ABD, Suriye'deki herhangi bir ülke ile çatışma peşinde değil ama gerektiği takdir de koalisyon kuvvetlerini koruyacaktır." denildi.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Urban, "Bu araçlar ve radar sistemi ABD askerleri tarafından kullanılacaktır." dedi.

Bölgeye kaç adet zırhlı aracın gönderildiğine ilişkin soruya ise "güvenlik gerekçesi" ile yanıt vermek istemediğini söyledi.

Koalisyondan yapılan açıklamada da bu araçların Amerikan askerlerince kullanılacağını ve koalisyon kuvvetlerine bölgede serbest harekat kabiliyeti sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Pentagon'un daha önce 2019'da da Suriye'ye Bradley araçlarını sevk ettiği hatırlatıldı.

Suriye'nin kuzeydoğusunun belirli bölgelerinde çekilen ABD ordusu, SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü ile işbirliğini devam ederken ülkenin doğusundaki petrol tesislerini de örgütle birlikte kontrol etmeye devam ediyor. (AA)


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