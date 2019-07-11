ABD'den Suudi Arabistan'a açık mesaj!

Senatör Risch tarafından sunulan tasarıya, Senatörü Marco Rubio, Senatör Jeanne Shaheen ve Senatör Chris Coons da destek verdi.

"SUUDİ ARABİSTAN ABD'NİN BÖLGEDEKİ ÇIKARLARINI BALTALIYOR"

Suudi yönetiminin Yemen savaşındaki rolü, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülke içindeki insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilen tasarıda, Washington ve Riyad arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Tasarıda, "ABD ve Suudi Arabistan'ın ortak stratejik çıkarlara dayanan bir geçmişi olsa da, krallığın son zamanlardaki davranışı ikili ilişkileri artan bir baskı altında bıraktı ve bölgedeki ABD çıkarlarını baltaladı." ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin ABD medyasına açıklamada bulunan Senatör Rich, "Kongre'de bulunan herkes, Suudilerle ileriye dönük ilişkimizde bazı revizyonlar yapılması konusunda hemfikir. Krallığın endişe verici hareketleri yeni bir şey değil. Bu özellikle hepimizin adalet aradığı korkunç Kaşıkçı cinayetiyle son noktaya ulaştı. Bu tasarı da iki ülke arasındaki gerginlikleri ele alıyor." dedi.