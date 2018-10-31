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ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı: Savaşı derhal durdurun

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 21:48 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve İran destekli Husiler'e 2015'ten bu yana Yemen'de devam eden savaşı sonlandırmak için masaya oturma çağrısı yapıldı.

ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı: Savaşı derhal durdurun

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'de devam eden savaşın derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada Husiler'in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılara son vermesi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ise hava operasyonlarını durdurması çağrısı yapıldı.

"İKİ TARAF İÇİN MASAYA GELME ZAMANI"

ABD Dışişleri'nin açıklamasında Yemen'deki savaşı bitirmek adına barış görüşmeleri yapmak için uygun bir iklimin oluştuğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Şimdi iki taraf adına da masaya gelme zamanı" ifadeleri kullanıldı.

Yemen'de 2015 yılında başlayan savaşta ülkedeki pek çok silahlı grup savaşıyor. Tahran destekli Şii örgüt Husiler ülkenin batısını kontrol altında bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon Husilerle savaşıyor.

"ATEŞKESİN SAĞLANMASI GEREKİYOR"

Dün de ABD Savunma Bakanlığı benzer yönde bir açıklama yaparak, Yemen'de kısa süre içerisinde ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında büyük bir uluslararası baskıyla karşılaşan Suudi Arabistan, Yemen'de devam eden savaş nedeniyle de eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kaşıkçı cinayetinin ardından ABD'nin Yemen savaşındaki pozisyonunu değiştirmek zorunda kalabileceği yorumları yapılmıştı.

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ABD Suudi Arabistan Yemen Son dakika Husiler Ateşkes savaş

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
önce araplar sonra abd allahınızdan bulun dünyayı yediniz bitirdiniz rezil insanlar
Evet babalarından emir geldi artık oyuna ara vakti :)
zaten suudlar yenildi :D
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