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ABD'den Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş açıklama! O soruyu cevapsız bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2018 23:48 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Türkiye’de yaptığı temaslar hakkında Başkan Donald Trump’ı bilgilendirdiğini hatırlatarak, “Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız.” dedi. CIA Direktörü'nün "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği" hakkında Sanders yorum yapmaktan kaçındı.

ABD'den Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş açıklama! O soruyu cevapsız bıraktı

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"KARARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Sanders, “Başkan, ülke dışında istihbarat toplamak amacıyla yaptığı görüşmeler sonrasında CIA Direktörü Gina Haspel’le geçen hafta görüştü ve şu anda hükümet farklı seçenekleri değerlendiriyor. Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız.” şeklinde konuştu.

SES KAYITLARI KONUSU

Sözcü Sanders, CIA Direktörü Haspel’in Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar sırasında "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği" hakkında yorum yapmaktan kaçındı. (AA)

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