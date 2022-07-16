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ABD'den tartışma yaratan S-400 kararı! Hindistan'a başka, Türkiye'ye başka...

16.07.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan bir karar, Türkiye'ye karşı uygulanan çifte standardı gözler önüne serdi. Meclis, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygularken, Hindistan'a karşı böyle bir uygulama yapılmadı. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısına eklenen madde ile Hindistan, yaptırımlardan muaf tutuldu.

ABD'den tartışma yaratan S-400 kararı! Hindistan'a başka, Türkiye'ye başka...

ABD Temsilciler Meclisinde dün onaylanan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısının (NDAA) detayları ortaya çıkmaya devam ederken, Türkiye'ye karşı uygulanan çifte standart da gün yüzüne çıktı.

Yaklaşık 650 eklemenin yapıldığı NDAA'ya Hindistan'ın Rusya'dan S-400 aldığı için uygulanması planlanan CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasına ilişkin bir madde eklendi.

Hindistan kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna'nın sunduğu tasarı eki, dün yapılan oylamada kabul edildi.

Ekte, S-400 satın alımından dolayı Hindistan'a yaptırım muafiyeti verilmesinin ABD-Hindistan savunma bağlarını güçlendireceği belirtildi.

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ABD'NİN ÇİFTE STANDARDI

Hindistan, 2019'da 5 adet S-400 savunma hava sistemi için Rusya ile 5,5 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan S-400 alması nedeniyle Hindistan'a CAATSA yaptırımlarından muaf olmadığı uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından S-400'lerin sevkiyatının ardından yapılan açıklamada, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlar çerçevesinde Hindistan'a henüz herhangi bir muafiyet kararı vermedikleri kaydedilmişti.

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Amerikalı yetkililer, her ne kadar CAATSA'nın istisnaları veya ülkelere yönelik muafiyetlerinin olmadığını öne sürse de Hindistan'ın da muafiyet elde etmesi muhtemel görünüyor.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

Buna karşın, CAATSA kapsamında NATO üyesi Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırım uygulayan ABD'nin, Moskova'nın Hindistan'a S-400 sevkiyatına devam etmesine göz yumması çifte standart olarak değerlendiriliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan abd
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