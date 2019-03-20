ABD'den tehdit gibi açıklama: En sert yaptırımları henüz uygulamadık

Venezuela’ya yönelik yaptırımlar Başkan Trump’ın Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ile yaptığı basın toplantısında gündeme geldi. Venezuela’ya yönelik en sert yaptırımların henüz devreye sokulmadığını belirten Trump’a Venezuela’ya askeri müdahale olasılığı soruldu. Trump “Bütün seçenekler ve olasılıklar masada” yanıtını yineledi. ABD Maliye Bakanlığı sabah saatlerinde Venezuela’nın devlet kontrolunda bulunan ve altın çıkarılmasından sorumlu olan maden firması Minerven’in yaptırım listesine alındığını açıklamış, söz konusu şirketi Nicolas Maduro hükümetini desteklemek ve örtülü bazı operasyonlar yürütmekle suçlamıştı. ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, “Maduro’nun Venezuela’daki mali, insani ve çevresel krize katkıda bulunan örtülü altın ticaretine karışanların kararlı bir şekilde peşinden gideceğiz” açıklamasını yaptı. ABD Maliye Bakanlığı Minerven’in (Compania General de Mineria de Venezuela) madencilerden aldığı altını külçelere dönüştürdüğünü ve daha sonra da ordu tarafından bu altınların hava üslerine sevkedildiğini ve merkez bankasında depolandığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da “Maduro ve onun gizli şebekesinin Venezuela’nın altın madeni operasyonlarını Venezuela halkından çalmak amacıyla suiistimal ettiği” belirtildi. ABD Maliye Bakanlığı’nın Minerven ve yöneticisini yaptırım listesine almasının, Maduro ve diğer aktörlerin “Venezuela halkının uzun süre acı çekmesi pahasına kendilerini zenginleştirmesini engelleyeceği” ifade edildi. Venezuela muhalefeti Maduro’yu ülkenin altınlarını ulusal meclisin onayı olmadan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne satmakla suçlamıştı. ABD yönetimi de altın ticareti yapan ülke ve kurumları Venezuela altını ya da petrolüyle işlem yapmamaları konusunda uyarmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams da önümüzdeki aylarda Venezuela’nın petrol ihracatının günde 1 milyon varilin altına düşeceği ve Venezuela’nın petrol ihracatının her ay 50 bin varil azaldığına ilişkin tahminleri gazetecilerle paylaştı, “Bu Venezuela için bir felaket” dedi. TRUMP'TAN TROPİK TRUMP'A DESTEK

“Tropik Trump” olarak nitelenen Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’yu Beyaz Saray’da ağırlayan Trump Oval Ofis’te Brezilya lideriyle görüşmeden önce yaptığı kısa açıklamada, Bolsonaro’nun kampanyasının kendi seçim kampanyasıyla kıyaslanmasından onur duyduğunu belirtti. Brezilya ve Amerika arasındaki ilişkiller daha önce bu kadar yakın olmadığını söyledi. Brezilya Cumhurbaşkanı da Oval Ofis’te yaptığı açıklamada ülkesinde Amerika karşıtı cumhurbaşkanlarının olduğu uzun yılların ardından Trump’la görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump Brezilya liderine 19 numaralı ABD forması, Bolsonaro da Trump’a Brezilyalı futbolcu Pele’nin giydiği 10 numaralı Brezilya forması hediye etti. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro 28 Ekim’de zafer kazandığı seçimler öncesinde “Her şeyden önce Brezilya, her şeyin üzerinde Tanrı” sloganıyla seçim kampanyasını yürütmüştü. Brezilyalı liderin kullandığı söylem ve kampanyasında işlediği temalarla Trump’ın kullandığı söylem ve sloganlar arasında benzerlik olduğu yorumları yapılmıştı.