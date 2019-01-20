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ABD’den terör örgütü Eş-Şebab’a hava saldırısı: Onlarca ölü var!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2019 00:46 | Son Güncelleme

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Somali'deki Eş-Şebab militanlarına yönelik düzenledikleri hava saldırısında 52 militanının öldürüldüğünü açıkladı.

ABD’den terör örgütü Eş-Şebab’a hava saldırısı: Onlarca ölü var!

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin Orta Juba bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 52 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kenya'nın başkenti Nairobi'deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti. AFRICOM’un gerçekleştirdiği hava saldırısının otele düzenlenen saldırıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afrika AFRICOM Somali Eş Şebab saldırı

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