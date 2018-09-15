ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar

ABD ile Türkiye arasındaki rahip Brunson krizi sürüyor. Kriz sürecinde ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını açıklarken, Türkiye de benzer nitelikteki kararlarla karşılık verdi.
Gazeteci Amberin Zaman ise, ABD'nin Türklere uyguladığı ilginç bir çifte standarda dikkat çekti. Zaman, ABD'ye seyahat ederken, uçuş kartına "SSSS" kodu basıldığını söyledi.
Zaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"ABD de seyahat ederken bu SSSS kodu uçuş kartınızda gözüküyorsa hazırlıklı olun Ek güvenlik taramasından geçiriliyorsunuz. Onur kırıcı ama sakin kalmaya çalışın. Ya sabır çekin. Bunlar da geçer yahu..."
ABD de seyahat ederken bu SSSS kodu uçuş kartınızda gözüküyorsa hazırlıklı olun Ek güvenlik taramasından geçiriliyorsunuz. Onur kırıcı ama sakin kalmaya çalışın. Ya sabır çekin. Bunlar da geçer yahu... pic.twitter.com/Myho1y2uYK— Amberin Zaman (@amberinzaman) 14 Eylül 2018
Amberin Zaman, bu kodun uçuş kartına basılmasının nedeninin Müslüman ülke vatandaşı olmak olduğunu tahmin ettiğini söyledi.
Müslüman ülke vatandaşı olmak sanırım.— Amberin Zaman (@amberinzaman) 14 Eylül 2018
ABD geçen yıl bazı Müslüman ülkelerden seyahatler için ek önlemler almıştı.
ABD ile Türkiye gerilimi sırasında da bir dönem Türkiye vatandaşlarına vize verme işlemlerini durdurmuştu.
ABD tarafından uygulanan bu damgalama yöntemi, güvenlik konusunda şüphe uyandırabilecek kişilerin daha dikkatli incelenmesi için yapılan bir fişleme. SSSS, Secondary Security Screening Selection tanımının kısaltması. "Yani İkinci Güvenlik Taraması için Seçilmeli" anlamına geliyor.
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