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ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2018 17:14 | Son Güncelleme

Gazeteci Amberin Zaman, ABD'de seyahat ederken, uçuş kartına "SSSS" kodu basıldığını söyledi. Zaman, biletine neden bu damganın basıldığını bilmediğini belirtirken "Bu kod uçuş kartınızda gözüküyorsa hazırlıklı olun Ek güvenlik taramasından geçiriliyorsunuz" dedi.

ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar

ABD ile Türkiye arasındaki rahip Brunson krizi sürüyor. Kriz sürecinde ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını açıklarken, Türkiye de benzer nitelikteki kararlarla karşılık verdi.

TÜRKLERİN BİLETLERİNE ÖZEL DAMGA

Gazeteci Amberin Zaman ise, ABD'nin Türklere uyguladığı ilginç bir çifte standarda dikkat çekti. Zaman, ABD'ye seyahat ederken, uçuş kartına "SSSS" kodu basıldığını söyledi.

Zaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ABD de seyahat ederken bu SSSS kodu uçuş kartınızda gözüküyorsa hazırlıklı olun Ek güvenlik taramasından geçiriliyorsunuz. Onur kırıcı ama sakin kalmaya çalışın. Ya sabır çekin. Bunlar da geçer yahu..."

"MÜSLÜMAN ÜLKE VATANDAŞI OLMAK SANIRIM"

Amberin Zaman, bu kodun uçuş kartına basılmasının nedeninin Müslüman ülke vatandaşı olmak olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

ABD geçen yıl bazı Müslüman ülkelerden seyahatler için ek önlemler almıştı.

ABD ile Türkiye gerilimi sırasında da bir dönem Türkiye vatandaşlarına vize verme işlemlerini durdurmuştu.

PASAPORT VE VİZE'DEKİ SSSS NE DEMEK?

ABD tarafından uygulanan bu damgalama yöntemi, güvenlik konusunda şüphe uyandırabilecek kişilerin daha dikkatli incelenmesi için yapılan bir fişleme. SSSS, Secondary Security Screening Selection tanımının kısaltması. "Yani İkinci Güvenlik Taraması için Seçilmeli" anlamına geliyor.

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ABD vize Damga Pasaport Türk vatandaşı Amberin Zaman

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
DÜNYADA İTİBARIMIZ FİLİSTİNLİLER KADAR .
Müslümanlıkla ilgili değil, hırsızlıkla ilgili.. Birşeyler çalmış olabilir diye ek arama...
ne biçim haber yapiyorsunuz başlığa bak içeriğe bak
onun açılımını yapacağımjz zaman gelecek ey abd ssss
iyi olmuş gitmeyin sizde
Biz niye 5 adet S damgalamiyoruz?!! Bu keferelerin pasaportlarini?!!
Teröre destek veren ülke anlamına gelir ki, haksöz değiller. iside tirlarca yardım silah gönderen, komsuyken tedavi eden ve hala bunu sürdüren bir ülke konumunda olduğu için gayet normal. türkiye iside tek kurşun atmadı. aksine askerlerini öldürenlere destek verdi. akp isidin ana karargahı gibi çalıştı.
bizde kayı boyu damgasını basarız...
ya SS ya SS olabilir mi :))
seninde kucağında olduğun amerika sana böyle davranır işte sen hep türkiyeyi kötüle
onların SSSS varsa bizimde Allahımız var (!) :))
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