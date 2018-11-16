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ABD'den Türkiye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 20:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'ın Kerkük kentindeki ham petrolün Türkiye üzerinden tekrar ihraç edilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetinin Kerkük kuyularından çıkarılan ham petrolü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile varılan yeni anlaşma sonucu Ceyhan Limanı üzerinden ihraç etmeye başladığını ifade etti.

Ham petrolün boru hattıyla Türkiye üzerinden ihraç edilmeye başlandığını belirten McGurk, yaklaşık bir yıl askıda tutulduktan sonra petrolün yeniden ihraç edilmesini önemli bir gelişme olarak yorumladı.

ABD'nin 5 Kasım'da uygulamaya koyduğu yaptırımların ikinci aşamasının ardından, İran'ın günlük 2 milyon varilden fazla olan petrol ihracatının 1 milyon varile kadar düşeceği öngörülüyor.

Washington yönetiminin İran'dan kaynaklı meydana gelecek piyasadaki ham petrol açığının kapatılması için Kerkük petrolünü alternatif gördüğü belirtiliyor.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, bugün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Günlük yaklaşık 50 ila 100 bin varil petrol, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na ihraç edilmeye başlandı." demişti.

PETROL SEVKİYATI NEDEN DURMUŞTU?

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri, Haziran 2014'te Kerkük'ü terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından koruma gerekçesiyle Irak ordusunun boşalttığı bölgelere konuşlandı.

Kerkük ve petrol yatakları yaklaşık 3 yıl boyunca IKBY'nin denetiminde kaldı. IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referanduma gitmesinden sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere operasyon düzenledi.

Merkezi hükümet Ekim 2017'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladıktan sonra IKBY, boru hattıyla Ceyhan Limanı'na gönderilen Kerkük'ün ham petrol sevkiyatını da askıya aldı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yahu bu kahpe abd,,bizim Hayrımıza hiçbir şey düşünmez,,,,BENCE en BÜYÜK DÜŞMANIMIZDIR,,,,
BAKINIZ ÖZAL DÖNEMİNDE IRAĞIN PETROLÜ SADDAMINDI, BORU HATTINDAN GELEN PETROL IRAKIN ÖZ MALI İDİ, İNGİLİZLER TÜRKİYEDEKİ BORU HATTINI KAPATTIRDI 1988 DE. ŞİMDİ İE GELECEK OLAN PETROL İNGİLİZ ŞİRKETLRİNİN DİR. BİZ SADECE HAMMALİYE YAPACAĞIZ ŞİMDİ,,,O ZAMAN İSE BİZ TÜRKİYE OLARAK HAMPETROL SATIYORDUK DÜNYAYA...BU BATI VARYA BU BATI. NE YAPMADIĞI EŞŞEĞE TORBA TAKMAZ ASLA. BEYLER ÖNC ŞU TÜRKİYENİN İÇİNDEKİ YAHUDİ HIRİSTİYAN OYUNLARI BİR HALLEDELİM SONRA BAKARIZ PETROL İŞLERİNE ...BÜYÜK TÜRKİYE DEVLETİ KURULMADAN HEP AKINTIYA KÜREK ÇEKERİZ DEVAMLI. İŞİN TEMELİ KRU'ANİ YÖNETİMDİR.GERİSİ KOLAY.NOKTA.
Mynet IKBY nin açılımını bi yazsana...
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