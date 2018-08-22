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ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Türkiye Brunson'u koşulsuz serbest bırakırsa kriz anında biter" dedi.

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyareti sırasında Reuters Haber Ajansı'na verdiği röportajda Brunson konusunda Türkiye ile yaşanan siyasi kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türk hükümeti Pastör Brunson'u serbest bırakmama konusunda büyük bir hata yaptı” diyen Bolton, "Her gün bu hatayla devam ediyor. (Türkiye) NATO müttefiki Batı'nın bir parçası olarak doğru şeyi yaparsa ve Pastör Brunson'u şartsız serbest bırakırsa kriz anında biter” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de liranın değer kaybetmesine ilişkin soruyu cevaplayan Bolton, Katar’dan gelen paranın Türkiye ekonomisini kurtarmaya yardım etmeyeceğini söyledi. Türkiye’nin NATO’dan geçici olarak uzaklaştırılması gibi bir durumun şu anda söz konusu olmadığını dile getiren Bolton, "Brunson ve diğer Amerikalılar sorununun çözülmesine yoğunlaştık" diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD John Bolton Andrew Brunson Türkiye yaptırım

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