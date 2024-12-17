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  4. ABD'den Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'doğru yol' vurgusu

ABD'den Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'doğru yol' vurgusu

17.12.2024 23:59
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda Türkiye'nin "meşru endişelerinin" anlaşıldığını bildirdi. Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundaki "çok meşru endişelerini" de anlayışla karşıladıklarını belirten Miller, bu yüzden ABD'nin Türk hükümetiyle bu endişeler hakkında konuştuğunu ve ileriye doğru "bir yol bulmaya çalıştığını" vurguladı.

ABD'den Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'doğru yol' vurgusu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Miller, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD terör örgütünün oluşturduğu tehditle ilgili, "Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların bu noktada artmasıyla birlikte, Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda meşru endişelerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'NİN MEŞRU ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ"

Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundaki "çok meşru endişelerini" de anlayışla karşıladıklarını belirten Miller, bu yüzden ABD'nin Türk hükümetiyle bu endişeler hakkında konuştuğunu ve ileriye doğru "bir yol bulmaya çalıştığını" vurguladı.

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"KESİNLİKLE UYGUN"

Miller, "Görmek istediğimiz şeyin Suriye içindeki tüm etnik grupları kapsayan bir Suriye ulusal hükümeti kurulması olduğunu söyleyebilirim." dedi. Sürecin sonunda, ayrı bayraklar altında silah taşıyan hiçbir "alt ulusal milis grubun" olmaması gerektiğine işaret eden Miller, bu doğrultuda, Suriye'den yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesini tartışmanın "kesinlikle uygun" olduğunu dile getirdi.

ŞEFFAF VE KAPSAYICI BİR ANAYASANIN BENİMSENMESİNİN ÖNEMİNİ BELİRTTİ

Suriye'de yeni kurulacak siyasi sistemin ne olması gerektiği konusundaki soruya Miller, "Bu ABD'nin değil Suriye halkının vereceği bir karar." cevabını verdi. Miller, Suriye halkının, hükümeti ve anayasalarını oluştururken, özlemlerini ve sivil toplumda gerçekleşen al ver ilişkisinde normal uzlaşmaları temsil eden çerçevede karar vermesi gerektiğini kaydetti. ABD'nin bu süreçte ana prensipleri hatırlatma noktasında durduğunu belirten Miller, Suriye'de "şeffaf ve kapsayıcı bir anayasanın" benimsemesinin önemini belirtti.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye abd
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