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ABD'den Türkiye açıklaması: Durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz!

31.10.2018 08:33 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’de Fırat’ın doğusunda operasyona hazırlandığı sinyali veren açıklamalarına ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yanıt geldi. Pentagon sözcüsü Sean Robertson, ‘’Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri’yle (SDG) durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz’’ açıklamasında bulundu.

ABD'den Türkiye açıklaması: Durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ABD destekli Kürt güçleri hedef alacak "kapsamlı ve etkili" bir operasyona ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti. Erdoğan, “Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine bineceğiz” diye konuşmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar da, Türkiye’nin hedefini PYD-YPG’nin sınır bölgesinden temizlenmesi olarak koruduğuna işaret ederek, Menbiç’in doğusu için de harekete geçmeye hazır olduklarını vurgulamıştı.

Türk tarafından gelen bu açıklamalarla ilgili olarak VOA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Pentagon sözcüsü, odak noktasının IŞİD’in yenilgiye uğratılması üzerinde olması gerektiğini vurgulayarak, ‘’Sahadaki tüm silahlı aktörlere, ölümcül ve ortak tehdit olmayı sürdüren IŞİD’e odaklanmayı sürdürmeye çağırıyoruz’’ dedi.

Sözcü Robertson açıklamasında şunları kaydetti:

‘’Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik taarruz planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri’yle (SDG) durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz. Türkiye bir NATO müttefiki ve IŞİD’i yenilgiye uğratmaya yönelik küresel koalisyonun kilit bir ortağı. Türkiye’nin sınır güvenliğine bağlılığımız tam. Tüm tarafları gerilimi tırmandırmadan kaçınmaya ve en önemli görev olan IŞİD’in yenilgiye uğratılmasına odaklanmaya teşvik ediyoruz.’’

Pentagon sözcüsü, Türkiye ve ABD dışişleri bakanları arasında anlaşmaya varılan Menbiç yol haritasının uygulanmasına olan tam bağlılıklarının da devam ettiğini vurguladı.

Türk ve Amerikan askerlerinin bu kritik misyon için birlikte aktif eğitim faaliyeti yürüttüğüne değinen Robertson, devriyelerin Menbiç yol haritasının uygulanma sürecinde ileriye dönük önemli bir adımı oluşturacağından emin olduklarını kaydetti.

Robertson, IŞİD’e karşı savaşın daha bitmediğini ve bunun zor bir savaş olmayı sürdürdüğünü belirterek, ‘’Orta Fırat Nehri Vadisi’nde IŞİD’e karşı operasyonların ortasında bulunan SDG’yle yakın biçimde çalışıyoruz. SDG, IŞİD’e karşı kendini adamış bir ortak olmaya devam ediyor’’ dedi.

Pentagon sözcüsü Sean Robertson, ‘’Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki ve IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı çabalarda bir ortak olarak Türkiye’yle birlikte çalışmaya bağlılık gösteriyoruz. ABD’nin terör listesindeki PKK’nın Türkiye’nin güvenliğine oluşturduğu tehditle mücadelede Türkiye’yle birlikte zaten yakın çalışıyoruz’’ diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ikiyüzlü aptal abdliler ! çal çakal ile o bölgelerdeki planlarınızı devam ettirebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz ! FIRAT KALKANI ve ZEYTİN DALI operasyonlarından hiç mi ders çıkarmadınız ?
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