ABD'den Türkiye açıklaması: Durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ABD destekli Kürt güçleri hedef alacak "kapsamlı ve etkili" bir operasyona ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti. Erdoğan, “Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine bineceğiz” diye konuşmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar da, Türkiye’nin hedefini PYD-YPG’nin sınır bölgesinden temizlenmesi olarak koruduğuna işaret ederek, Menbiç’in doğusu için de harekete geçmeye hazır olduklarını vurgulamıştı.

Türk tarafından gelen bu açıklamalarla ilgili olarak VOA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Pentagon sözcüsü, odak noktasının IŞİD’in yenilgiye uğratılması üzerinde olması gerektiğini vurgulayarak, ‘’Sahadaki tüm silahlı aktörlere, ölümcül ve ortak tehdit olmayı sürdüren IŞİD’e odaklanmayı sürdürmeye çağırıyoruz’’ dedi.

Sözcü Robertson açıklamasında şunları kaydetti: