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ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

06.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri harekât düzenlemesinin 'kabul edilemeyeceğini' söyledi.

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki olası askeri harekâtına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mark Esper, ABD'nin, tek taraflı olası bir harekâtı engelleyeceğini belirtti.

Reuters ajansının haberine göre Japonya'ya giderken uçakta gazetecilere konuşan Esper, "Açıkça, herhangi bir tek taraflı harekât kabul edilemeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Esper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Suriye konusunda ABD, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) paylaştığı ortak çıkarları bozacak tek yanlı harekâtları engellemek...Yapacağımız şey budur."

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