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  4. ABD'den Türkiye açıklaması! "Meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz"

ABD'den Türkiye açıklaması! "Meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz"

15.01.2025 00:32
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili "meşru güvenlik endişelerini" anladıklarını belirterek, "Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler." dedi.

ABD'den Türkiye açıklaması! "Meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın brifinginde Joe Biden yönetiminin dış politika gündemini değerlendirdi.

Suriye'deki gelişmeleri hem geçiş süreci hem de DEAŞ ile mücadele bağlamında yakından izlediklerini vurgulayan Kirby, hem Türkiye'nin güvenlik endişeleri hem de terör örgütü PKK/YPG konusundaki yaklaşımlarını da yeniden paylaştı.

Bir soru üzerine Kirby, "Türkiye'nin (Suriye) sınır boyunca meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler; bunu anlıyoruz ve bu konuda Türklerle aktif görüşmelerde bulunuyoruz." yorumunu yaptı.

"SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞIMIZIN TEK AMACI DEAŞ İLE MÜCADELE" İDDİASI

Kirby, bununla beraber, DEAŞ karşıtı misyonun sekteye uğramaması gerektiğini ve Suriye'de SDG'nin (terör örgütü PKK/YPG) dikkatinin "DEAŞ karşıtı mücadeleden başka şeylere" kaymasını istemediklerini de sözlerine ekledi.

Suriye'deki ABD askerinin varlığını da değerlendiren Kirby, "Suriye’de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etmek." yorumunu yaptı.

Suriye'deki geçiş sürecinde DEAŞ'ın yeniden canlanmasına izin verilemeyeceğini belirten Kirby, Suriye'de SDG (terör örgütü PKK/YPG) ile ortaklıklarının da bu kapsamda olduğunu ifade etti ve bu işbirliğinin devam etmesini istediklerini söyledi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray abd
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