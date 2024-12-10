ABD'den Türkiye açıklaması! "Yakın temas halindeyiz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelesini değerlendirdi.

Kirby, Türkiye'nin "vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına" sahip olduğunu belirterek, NATO müttefikinin "yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını" vurguladı.

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerine atıf yapan Kirby, "Bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve onlar (Türkiye) önemli bir NATO müttefiki." dedi.

Kirby, Suriye'deki son duruma ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

YPG'TE DESTEĞE DEVAM EDECEKLER

Öte yandan Kirby, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve DEAŞ militanlarının söz konusu olduğunu savundu.

Kirby, "ABD olarak DEAŞ'la mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li danışman, Münbiç'te Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalara ilişkin olarak, bölgedeki son durumun nasıl olduğunu tam olarak teyit edemeyeceğini ancak hem Türkiye hem de YPG/PKK ile temas halinde olduklarını belirtti.

"ENDİŞELİYİZ"

Kirby, Türkiye ile SMO'nun YPG/PKK'ya yönelik operasyonları dolayısıyla YPG/PKK'nın dikkatinin DEAŞ'la mücadeleden ve halen hapiste olan çok sayıdaki DEAŞ mensubundan dağılmasından da endişe ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA