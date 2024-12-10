HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Türkiye açıklaması! "Yakın temas halindeyiz"

ABD'den Türkiye açıklaması! "Yakın temas halindeyiz"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.12.2024 21:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yönetimi, Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin "terörle mücadele konusundaki meşru endişelerini" kabul ettiklerini bildirdi. Kirby, Suriye'deki son duruma ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

ABD'den Türkiye açıklaması! "Yakın temas halindeyiz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelesini değerlendirdi.

Kirby, Türkiye'nin "vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına" sahip olduğunu belirterek, NATO müttefikinin "yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını" vurguladı.

thumbs_b_c_b13c34a782a3d1ae410df8ea52225a47

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerine atıf yapan Kirby, "Bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve onlar (Türkiye) önemli bir NATO müttefiki." dedi.

Kirby, Suriye'deki son duruma ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

YPG'TE DESTEĞE DEVAM EDECEKLER

Öte yandan Kirby, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve DEAŞ militanlarının söz konusu olduğunu savundu.

Kirby, "ABD olarak DEAŞ'la mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

thumbs_b_c_36e2996c17b86e12cae8758c23843e4b

ABD'li danışman, Münbiç'te Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalara ilişkin olarak, bölgedeki son durumun nasıl olduğunu tam olarak teyit edemeyeceğini ancak hem Türkiye hem de YPG/PKK ile temas halinde olduklarını belirtti.

"ENDİŞELİYİZ"

Kirby, Türkiye ile SMO'nun YPG/PKK'ya yönelik operasyonları dolayısıyla YPG/PKK'nın dikkatinin DEAŞ'la mücadeleden ve halen hapiste olan çok sayıdaki DEAŞ mensubundan dağılmasından da endişe ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye abd
En Çok Okunan Haberler
İsrail, Suriye donanmasını vurdu! Görüntüler ortaya çıktı! "Deniz filosunu yok ettik"

İsrail, Suriye donanmasını vurdu! Görüntüler ortaya çıktı! "Deniz filosunu yok ettik"

Lüks araçla kaza yaptı, ilk iş plakaları sökmek oldu! Kafa karıştıran kazada araç CHP'li milletvekiline ait çıktı

Lüks araçla kaza yaptı, ilk iş plakaları sökmek oldu! Kafa karıştıran kazada araç CHP'li milletvekiline ait çıktı

VAR kayıtları açıklandı! Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareket çok tartışılmıştı

VAR kayıtları açıklandı! Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareket çok tartışılmıştı

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

Kalp damar cerrahının sır ölümü! Otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Kalp damar cerrahının sır ölümü! Otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Ayakkabıda altın kaçakçılığı! Görenler 'pes' dedi

Ayakkabıda altın kaçakçılığı! Görenler 'pes' dedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.