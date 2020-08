ABD'den Türkiye mektubu: Provokatif

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Vekili Philip Reeker, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikalarını eleştirerek bu faaliyetlerin NATO ittifakının birliğine zarar verdiğine dair endişelerini dile getirdi.

Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo adına Amerikan Helenik Enstitüsü'ne (AHI) mektup gönderen Reeker, şöyle dedi:

"Yunan hava sahasını ihlalleri, Kıbrıs sularındaki sondaj faaliyetleri, Libya ile 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalaması ve bunun temelinde hidrokarbon araması yapma niyetini beyan etmesinin provokatif olduğu, yardımcı olmadığı ve bölgede gerilim çıkardığını Türkiye'ye tekrar tekrar ilettik."

