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ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 21:50 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından "Rahip Brunson, masum bir adam, adalet onun serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye, Trump'ın kararlılığını test etmemeli." mesajını paylaştı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin vergi kararı üzücü ve yanlış yöne giden bir adım. Erdoğan ve Türkiye, Rahip Brunson'a çok haksız davrandı" dedi.

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından "Rahip Brunson, masum bir adam, adalet onun serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye, Trump'ın kararlılığını test etmemeli." mesajını paylaştı.

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin vergi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey" dedi.

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin vergi kararına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey. Onlarınki bizimkine yanıt. Desteklemiyoruz.” ifadesini kullandı.

'BRUNSON BIRAKILSA BİLE TÜRKİYE'YE EK İTHALAT VERGİLERİ KALKMAYACAK'

Sarah Sanders, " Rahip Brunson’in bırakılması durumunda Türkiye’ye ek ithalat vergileri kalkmayacak. Bu mesele ayrı. Bizim ulusal güvenliğimizle ilgili Fakat Brunson’in serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımları kaldırmayı düşünürüz” diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
anayasa yıkılmış.cumhuriyet yıkılmış.tek adam diktatörlüğü kabul edilmiş.paralar sıfırlanmış.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.basın gasp edilip yalaka yapılmış.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş.devletin güvencesindeki bankaya para yatıran,okullarında okuyan terörist yapılmış,hapsedilmiş.zarrap çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak namuslu yargı bulunamamış.suriye ye dinci teröristler gönderilip 1 milyon insan öldürtülmüş.milletin malı gasp edilip,yandaş mütahitlere peşkeş çekilmiş.khk lar padişah fermanı olmuş.150 bin kişi hukuksuz işten atılmış.50 bin kişi hapsedilmiş.
siz darbe yaptırım burda sonra başındaki hoca görünümlü pisliği saklayın kollayın geri iade yapmayın bizden bu adımları bekleyin sizin gercekten beyniniz sulanmış abd sona yaklaşiuor yanlizlaşıyor inşallah tek kalır ve batarsıniz yok olursunuz insallah
Brunson bırakılırsa akp ye oy yok
bu kadar da yuzsuz bi devlet ömrüm de görmedim
vah vah cokmu üzüldün abd.bu oyunları yemeyiz danışıklı dovusleriniz batsın
Bıçak kemiğe dayandı. Dolar 7.20 oldu . Tamam ekonomi olarak belki bu dolara yenik düşmüş olabiliriz ama dik duruştan vaz gecmeyelim. bu sömürü olan ABD ye karşı her zaman bir dur diyen olacak tek ulkeyiz. Sağcı solcu bilmem ne diyerek yıllarca ayrıştırılarak bizleri böldüler . Ama biz ne zaman birleşmemiz gerektiğini bilen bir milletiz . Kol kırılır yen içinde kalır sözünden hareketle ne kadar içimizde bir birimizi yesekte her zaman dışa karşı tek millet tek bayrak olarak davranacağımizdan hiç şüphem yok. Nerelisin dediklerinde Türkiyeliyim diyorum. Hatay'dan Sinop'a Çanakkaleden igdira selam
Ulusal güvenlik miş dangalak kat diz dünyanın dengesini bozdunuz
size gelince ulusal guvenlik bize gelince iyi degilmi bu Amerika insan degil
Herşey onlara hak ama Türkiye yapınca yanlış! Ben böyle mantıksız bir ülke görmedim. Bunların bu tavırları tüm dünyaya böyle ve buna artık dur demenin vakti geldi. Zaten ABD nin bu tavırlarından AB dahil birçok ülke rahatsız.
Hadi ordan bırakılsa bile vergileri kaldırmayacakmış.birakacağimizi kim söyledi,bu saatten sonra bırakırsak yazık bize.Atığınız adımların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaksınız.İt ürür kervan yürür,Havlayan köpek isirmaz,vs vs sizinle ilgili söylenek söz çokta köpeklere hakaret olur.Daha simdiden birbirinize köpek demeye başladınız.Başınızdaki sarı kafa(Dick Head)kendi sonunu hazırlıyo haberi yok.Attığınız her olumsuz adımda bu ülke daha çok güçlendi,daha cok kenetlendi farkında deilsiniz.Bakın ne güzel komsularımız çoğaldı,siyasilerimiz üretim yapmamız gerektiğini hatırladı vs vs
şey nedir ya akılın bedeni terk ettiği an olsa gerek
Trump’un asıl derdi rahibi kurtarmak değil.6 Kasım’daki 33 senatör ve 435 m.vekili için araseçim ve bu seçime kat.cak eyalet temsilcilerinin belirleneceği yerel seçim badirelerini atlatana kadar gerginliği soğutmadan uzatacaktır.Cumhuriyetçiler kazanamazlarsa Trump’ın işi berbat.Önceki seçimde Ruslarla anlaşıp rakibi H.Clinton ve Demokratlara çamur atmaktan yardımcıları mahkemede.Sıra Trump hakkında azil davasında.Sırada Oğulları ve kızının şaibeli kazanç dosyaları var.Hayati önemi olan seçimde dini kesimin oylarını garantilerken,arka planda ipleri koparmayıp, TC.ile görüşmeye devam edecektir
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