ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından "Rahip Brunson, masum bir adam, adalet onun serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye, Trump'ın kararlılığını test etmemeli." mesajını paylaştı.
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin vergi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey" dedi.
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin vergi kararına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey. Onlarınki bizimkine yanıt. Desteklemiyoruz.” ifadesini kullandı.
Sarah Sanders, " Rahip Brunson’in bırakılması durumunda Türkiye’ye ek ithalat vergileri kalkmayacak. Bu mesele ayrı. Bizim ulusal güvenliğimizle ilgili Fakat Brunson’in serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımları kaldırmayı düşünürüz” diye konuştu.
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