ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!

Tasarıyı kaleme alan 4 senatörden biri olan Demokrat Senatör Jeanne Shaheen “Rusya’nın bir NATO ülkesinde ABD uçaklarına ve teknolojisine erişim sağlaması ihtimali ciddi bir ulusal ve küresel güvenlik riskidir” ifadelerini kullandı.

Tasarıyı sunan 4 senatörden ikisi Demokrat, ikisi de Cumhuriyetçi. Hem Demokrat senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Van Hollen hem de Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planı konusunda endişelerini dile getirdi. Senatörler NATO üyesi olan Türkiye'nin hem S-400 hem de F-35 alamayacağını savundu.

Cumhuriyetçi Senatör James Lankford "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin bir dizi ulusal güvenlik önceliklerine çözüm bulmaya istekli bir ortak. NATO ve ABD'nin çıkarlarına her fırsatta zarar veren otoriter bir lidere sahip olan Türkiye'nin Rusya ile yakın bir savunma işbirliğini amaçlaması endişe verici" ifadelerini kullandı.

Türkiye trilyon dolarlık F-35 programında üretim ortaklarından biri.