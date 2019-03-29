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ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!

29.03.2019 09:00 | Son Güncelleme

ABD’li senatörler, Trump yönetimi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini almayacağını doğrulayana kadar Ankara’ya F-35 savaş uçaklarının teslimatını yasaklayan tasarı sundu.

ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!

Tasarıyı kaleme alan 4 senatörden biri olan Demokrat Senatör Jeanne Shaheen “Rusya’nın bir NATO ülkesinde ABD uçaklarına ve teknolojisine erişim sağlaması ihtimali ciddi bir ulusal ve küresel güvenlik riskidir” ifadelerini kullandı.

Tasarıyı sunan 4 senatörden ikisi Demokrat, ikisi de Cumhuriyetçi. Hem Demokrat senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Van Hollen hem de Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planı konusunda endişelerini dile getirdi. Senatörler NATO üyesi olan Türkiye'nin hem S-400 hem de F-35 alamayacağını savundu.

Cumhuriyetçi Senatör James Lankford "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin bir dizi ulusal güvenlik önceliklerine çözüm bulmaya istekli bir ortak. NATO ve ABD'nin çıkarlarına her fırsatta zarar veren otoriter bir lidere sahip olan Türkiye'nin Rusya ile yakın bir savunma işbirliğini amaçlaması endişe verici" ifadelerini kullandı.

Türkiye trilyon dolarlık F-35 programında üretim ortaklarından biri.

Ancak Amerikalı yetkililer Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alması halinde Türkiye’ye F-35 teslimatı için yapılan hazırlıkların askıya alınabileceği mesajını vermişti.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Türkiye’yi F-35 programında istiyoruz ama Patriot alması lazım” demişti.

ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemine karşı çıkmış, bu füze savunma sisteminin NATO sistemine entregre olamayacağını ve Rus sisteminin Türkiye’de konuşlu Amerikan silah sistemlerinin güvenliğini olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.

Amerika, Türkiye’nin, Raytheon savunma şirketinin ürettiği Patriot sistemlerini satın alması için çağrı yapmış, Türk yetkililerse bugüne kadar verdikleri mesajlarda Rusya ile S-400 anlaşmasından geri dönüşün olmayacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
F-35 ABD Türkiye engel

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