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ABD'den Türkiye'ye ilişkin F-35 açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusunun S-400 programından tamamen çıkması durumunda değerlendirilebileceğini açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye ilişkin F-35 açıklaması

Bakan Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye S-400'den geri adım atar ve S-400'leri depoya kaldırırsa onları tekrar F-35 programına dahil etmeyi değerlendirir misiniz?" sorusunu Esper, şöyle yanıtladı:

"Hayır, bu benim kitabımda yok. Bu konuda hem kamuya açık hem de Türk mevkidaşımla özel açıklamalarımda açık oldum. Bu ya S-400 ya da F-35'tir, ikisi bir arada veya biri garajda park edilmişken diğeri dışarıda şeklinde değil. Ya biri veya diğeri. Bu noktadayız. Talihsiz bir durum tabii ama dediğim gibi Türkiye uzun dönemli büyük bir ortak ve müttefiktir ve onların bizim dediğimiz yöne doğru geri döneceklerini ve NATO'nun yıllar önce mutabık kaldığı, Sovyet dönemi Rus ekipmanlarını ellerinden çıkarmakla başlayan anlaşma noktasına varacaklarını umuyordum. Ancak farklı bir yöne gidiyorlar gibi görünüyor."

Esper Türkiye'nin F-35 programına yeniden kabul edilmesi konusunda, "Bunun için S-400 programından tamamen çıkacaklar ve onları (S-400'leri) ülkenin dışına çıkaracaklar. O zaman bunu değerlendirebiliriz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE NATO İTTİFAKINDA ÖNEMLİ BİR ORTAKTIR"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ise Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde farklılıklardan çok örtüşen menfaatlerin olduğuna dikkati çekti. İki ülkenin geleceğe odaklanması gerektiğini vurgulayan Dunford, şunları söyledi:

"Bugün müttefikiz ve Türkiye NATO ittifakında önemli bir ortaktır. İkili ilişkilerimiz oldukça önemlidir. Dolayısıyla görüşmelerimde yaptığımız şey geleceğe odaklanarak ilişkileri ileri götürmeye çalışmaktır. Bana göre Türk ulusal menfaatlerine ve ABD ulusal menfaatlerine bakarsanız Türkiye ile ABD'nin menfaatlerinin, Türkiye’nin bugün ilişki kurduğu aracılardan daha fazla örtüştüğünü görürsünüz."

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Dunford, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye’nin kuzey doğusunda güvenli bölge kurma anlaşmasına yönelik bir soru üzerine de "Biz bu konuda iki şeyi elde etmeye çalışıyoruz. Birincisi Suriye'de IŞİD ile mücadelenin devamını sağlamak, ikincisi ise Türk hükümetinin Suriye-Türkiye sınırındaki haklı kaygılarını ele almak. Dolayısıyla biz bu ikisi arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda yaklaşık iki buçuk yıldır tüm taraflarla görüştüklerine dikkati çeken Dunford, yakın zamanda Türkiye'de bir koordinasyon merkezi kurduklarını hatırlattı.

Dunford, "Aynı zamanda, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır boyunca Türkiye'ye yönelik tehditlere de yöneldik. Ağır silahları çektik." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İsrail'in Irak'a hava saldırısı düzenlemesi konusunda da iki ülke arasındaki gerilimden kaygı duyduklarını belirten Dunford, ABD'nin Irak'taki tüm operasyonlarının Irak'la yapılan anlaşmalar çerçevesinde icra edildiğini söyleyerek, "Irak’ta misyon ve ortaklığımızı etkileyen her şey bizi kaygılandırır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye F-35 S-400

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