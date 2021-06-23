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ABD'den Türkiye'ye 'Kabil Havalimanı' ziyareti

23.06.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

ABD'den Türkiye'ye 'Kabil Havalimanı' ziyareti

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Rob Lodewick, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu hafta, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek." dedi.

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Lodewick görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermezken, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde 2022 savunma bütçesine ilişkin bir oturumda açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, herhangi bir yazılı anlaşmanın henüz olmadığını ancak görüşmeleri ilerlettiklerini söyledi.

"KABİL HAVALİMANININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANACAĞI KONUSUNDA EMİNİM"

Milley, "Bu hafta (Türkiye ile) bir toplantımız var. Sanırım anlaşmanın neredeyse son parçası kaldı. Türkiye adına konuşmak istemiyorum ve nihai bir anlaşmanın sonucunu önceden vermek istemiyorum ama Kabil havalimanının güvenliğinin sağlanacağı konusunda eminim." dedi.

Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.

ABD Afganistan'dan çekilirken, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede Kabil havaalanının güvenliği konusu da gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin orada kalabileceğine dair niyetini mevkidaşlarına aktardığını ifade etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Türkiye
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