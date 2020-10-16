ABD'den Türkiye'ye suçlama: Çatışmaları şiddetlendiriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Dağlık Karabağ'a ilişkin Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullandı.

Bir radyo programına konuk olan Pompeo, "Ermenilerin Azerbaycanlıların yaptıklarına karşı kendilerini savunabileceklerine dair umutluyuz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye eleştiriler yöneltti.

Pompeo, Türkiye'nin Azerbaycan'a kaynak sağlayarak ateş gücünü artırdığını ve çatışmaların şiddetlendiğini söyledi.

Etkili bir Ermeni diasporasına ev sahipliği yapan, ancak Azerbaycan ile stratejik ilişkilerini de son yıllarda güçlendiren ABD, şimdiye kadarki açıklamalarında tarafsız bir tutum sergilemiş, iki tarafa müzakare çağrısında bulunmuştu.

