ABD'den Türkiye'ye Venezuela incelemesi!

AFP'ye konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili iki ülke arasındaki ticari ilişkileri incelediklerini açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, "Geriye kalan tek demokratik kurumun geçici devlet başkanı olarak tanıdığımız Guaido olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz. Ancak Türk hükümetinin görüşü böyle değil ve bu durum bizi hayal kırıklığına uğratıyor" dedi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; çok sayıda ülke ile konuyu ele aldıklarını söyleyen ABD'li yetkili, Maduro rejiminin gayrimeşru olduğunu kabul etmekte kendilerine katılmaları için Türklerle de görüştüklerini aktardı. ABD'li yetkili Türkiye'den şu an için olumlu bir yanıt almadıklarını belirtti.

TÜRKİYE-VENEZUELA TİCARETİ WASHİNGTON'UN MERCEĞİNDE

AFP'ye konuşan Amerikalı yetkili, Ankara ve Caracas arasındaki ticari ilişkilerin Washington tarafından incelendiği uyarısında da bulundu. Haberde Türkiye ve Venezuela arasındaki altın ihracatının incelendiği ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının delinip delinmediğine bakıldığı belirtildi.