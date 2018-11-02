ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Amerikalı din adamı Pastör Andrew Brunson’ın tutukluğunda kilit rol oynadıklarını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesine koymuştu.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soylu ve Gül, Brunson'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasının organize edilmesinin sorumluları olarak tanımlanmıştı.

İKİ ABD'Lİ BAKANA UYGULANAN YAPTIRIMLAR DA KALDIRILDI

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mütekabiliyet ilkesi gereği ABD'li bakanlara uygulanan yaptırımların da kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Hazine Bakanlığı’nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan;

Türkiye’ye giriş yasağı,

Ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve

Ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adıgeçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

