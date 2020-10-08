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ABD'den Türkiye'ye yaptırım çağrısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Trump yönetimine bir mektup yazarak Türkiye'ye 'S-400 yaptırımı' çağrısında bulundu.

ABD'den Türkiye'ye yaptırım çağrısı!

ABD'de Cumhuriyetçi James Lankford ve Demokrat Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup yazarak Türkiye'ye S-400 yaptırımı talebinde bulundu.

ABD'nin 'Türkiye’nin S-400 alımı sırasında müdahale etmemesinin Türkiye hükümetini güçlendirdiği' iddia edilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Son haberler Türkiye’nin bu savunma sistemini bırakma gibi bir planı olmadığını gösteriyor. Ayrıca Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’yi F-35 tedarik zincirinden çıkarmakta yavaş hareket etmesi Türkiye yönetiminin elini güçlendirdi. Gelen son haberlerin bilgisiyle birlikte Türkiye’ye yasaların gerektiği gibi yaptırım uygulanması çağrımızı yineliyoruz."

Senatörlerin 'son haberler' diyerek bahsettikleri olayın ise S-400'lerin Sinop'ta test edileceğine ilişkin yayınlanan haberler olduğu öğrenilmişti.

Bloomberg'in 'yetkililere' dayandırdığı haberinde, S-400 hava savunma sistemlerinin bataryasının Sinop’ta test edileceği iddia edilmişti.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, Türkiye’nin bataryaları aktive etmeyeceğini sadece Karadeniz kıyısında ekipman ve personelle deneme yapılacağını söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı ise, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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